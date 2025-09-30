Zwei Aufsteiger im Abstiegskracher in Delmenhorst

Am Donnerstagabend gehen die beiden Aufsteiger TV Jahn Delmenhorst und der SVE Wiefelstede in die englische Woche und treffen im Rahmen des 10. Spieltages aufeinander. Beide Mannschaften tun sich in der laufenden Spielzeit noch sehr schwer, vor allem die Gäste haben noch nicht einen einzigen Zähler auf dem Konto.
Die Delmenhorster konnten immerhin zum Ligaauftakt ein 2.2 gegen die Reserve vom VfL Oldenburg einfahren und eine Woche später am 2. Spieltag das Stadtduell gegen Tur Abdin Delmenhorst mit 2:0 gewinnen. Seitdem warten aber auch sie vergebens auf Punkte womit die Brisanz dieser anstehenden Begegnung selbsterklärend ist. Zur Hälfte der Hinserie kann man zweifelsohne also von einer „Sechs-Punkte-Partie" sprechen. Wiefelstede konnte am vergangenen Wochenende gegen Tur Abdin wenigstens zwei Tore schießen, schlussendlich stand aber erneut eine 2:4-Niederlage auf der Anzeigetafel. Der TV Jahn Delmenhorst ging beim Spitzenteam Großenkneten ebenfalls leer aus – nach 90 Minuten stand es 3:0. Die Zuschauer können sich dementsprechend auf einen absoluten Bezirksliga-Fight unter der Woche freuen.
Anpfiff ist dann am Mittwochabend um 20:00 Uhr in Delmenhorst.