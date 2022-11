Zwei Ampelkarten, aber drei Punkte im Gepäck... Es gibt Tage, da wollen die simpelsten Dinge nicht gelingen. Da gelangen einfach zu verteidigende Bälle zum einschussbereiten Gegner oder man trifft perfekte Anspiele an den Torraum des Gegners nicht.

Zur Spielführung beim Gastgeber, dem es an Genauigkeit und Struktur während in vielen Phasen fehlte, kam das fehlende Vertrauen in die eigene Leistung dazu. Auch nach der ersten Herausstellung bei den Gästen wollte keine Aufbruchstimmung beim FSV nicht aufkommen. Das Spiel wäre vielleicht anderes gelaufen , hätte man die große Gelegenheit in der 2. Minute genutzt. Suliman spielte in den Fuß von C. Weis, der aus fünf Metern am Gästetorwart scheiterte und im Nachschuss Hertel, dem ein Abwehrbein im Weg war. So unnötig die Freistoßentstehung am Mittelkreis, so auch der daraus resultierende Rückstand. Der eher schwach getretene Ball an den Strafraum wurde nach vorne in die Füße von Böhme geklärt und dieser drückte mit sattem Schuss aus 20 Metern das Spielgerät in die rechte untere Ecke. Das passte genau in das Konzept der Gäste: Hinten stabil und vorn auf Gelegenheiten warten. Martinroda vermittelte in der Folgezeit nicht das Gefühl den Schalter umlegen zu wollen oder zu können. Das Fehlen wichtiger Akteure (Benkenstein, Meißner, Andris) konnten die zwar bemühten, aber viel zu fehlerhaft und fahrig agierenden Mitspieler nicht kompensieren. Deswegen war die Struktur im Spiel kaum vorhanden. Hinzu kamen zu viele Stockfehler bei der Ballbehandlung und Probleme beim Spielverständnis untereinander.

Die Gäste hatten den Willen und das Wollen nach der Führung ins eigene Spiel zu investieren. Das Martinrodaer Aufbauspiel - bei dem über die linke Angriffsseite nichts Qualitatives an Flanken den Weg in den Strafraum fand - war über die rechte Seite und dem oft vielbeinig bedrängten Suliman zwar ideenreicher, aber auch nicht zwingender in Sachen Abschlüsse. Schülerhaft die Entstehung des 0:2: Zwei Martinrodaer Abwehrspieler lassen sich von Mücke am rechten Strafraumeck den Ball abnehmen, Eingabe ins Zentrum, Baxmann sagt 'Danke': 0:2. Trotz Rückstand spielte Martinroda hinten weiter kreuz gefährliche Bälle. Nach Rückpass, der Querpass, wieder der Rückpass und der Ball endlich beim Gästeangreifer Baxmann. Nicolai mit der Hacke wendete den dritten Gegentreffer noch gerade so ab (28.). Dann eine nicht vollends aufzuklärende Situation. Ecke Suliman, aus einer Spielertraube der Ball an die Lattenunterkante... Drin oder nicht drin? Einzig Sulimann protestierte, der wohl noch die beste Sicht in dieser Situation hatte, ansonsten kaum Beschwerden beim Gastgeber. Auf ein Zeichen, des viel zu weit von der Grundlinie postierten Assistenten, wartete der sehr gut leitende Schiedsrichter Gäbler vergebens. Also kein Tor!! Ein Treffer noch vor der Halbzeit hätte vielleicht noch für Hoffnung auf Besserung gesorgt.

Was blieb, war die Verunsicherung, die swie ein roter Faden weiter das Spiel des FSV lähmte. Ein Novum gab es wenig später, das wohl eher selten auf den Sportplätzen der Republik zu sehen ist: Vier Gelbe Karten gegen Eisenberg bei einer richtig beurteilten mehr als eindeutigen Situation binnen einer Minute! Der Ausgangspunkt war ein rüdes Foul an Metzmacher. Pech für Brack, der nach zweimal Meckern die Ampelkarte sah. Aber auch jetzt konnte Martinroda daraus kein Kapital schlagen. Eisenberg verteidigte vorbildlich, nutzte für sich das ungenaue Passspiel des FSV und blieb weiter gefährlich (69. Mücke, 84. Baxmann). Die wenigen Bälle, die auf das Gehäuse von Gästekeeper Oertel kamen waren an einer Hand abzuzählen. Der 1:2-Anschluss durch Hertel in der letzten Minute kann deshalb auch kein Trost sein.

Fazit: „Ein Spiel zum Vergessen“- das Punktepolster des FSV Martinroda auf die Abstiegszone ist nun fast wieder aufgebraucht, so die Stimmen, die man bei den Zuschauern heraushören konnte. Wenn die Konzentration und die Leidenschaft fehlen, selbst einfache Dinge im Spiel misslingen, ist es schwer, das schon von Beginn an aus der Spur geratene Spiel wieder in die richtige Bahn zu bringen. Ein Gästespieler brachte es nach dem Spiel auf den Punkt. ,,Zwei Ampelkarten, aber dafür drei Punkte im Gepäck, geil....“