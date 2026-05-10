Zwei Absteiger und ein Aufsteiger in die Oberliga Hamburg sind fix Die Oberliga Hamburg erhält Zuwachs! Aus der Regionalliga Nord steigen der FC Altona 93 und die U23 des FC St. Pauli hat. Weil außerdem Eintracht Norderstedt die Regionalliga hält, steigt die U23 des Klubs auf. von red · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

Eimsbütteler TV und TuS Dassendorf entscheiden tatsächlich noch über zwei Startplätze in der Oberliga Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Norderstedt II profitiert vom Klassenerhalt der Ersten Sportlich hatte sich die U23 des FC Eintracht Norderstedt den Aufstieg längst verdient. Das Team dominierte die Landesliga Hammonia über weite Strecken der Saison und sicherte sich frühzeitig die Meisterschaft. Mit 103 Toren und 68 Punkten stellte Norderstedt II eindrucksvoll seine Qualität unter Beweis. Lange blieb allerdings offen, ob der Aufstieg überhaupt möglich sein würde. Voraussetzung war der Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Regionalliga Nord, da beide Teams nicht in derselben Liga spielen dürfen. Erst durch die jüngsten Ergebnisse im Abstiegskampf wurde endgültig klar: Norderstedt bleibt Regionalligist - und die U23 steigt auf.

Für den Verein bedeutet das einen doppelten Erfolg. Während die erste Mannschaft den Klassenerhalt schaffte, folgt die Reserve dem sportlichen Aufwärtstrend und spielt künftig in Hamburgs höchster Spielklasse. Altona und St. Pauli II zurück in der Oberliga Deutlich bitterer verlief die Saison für Altona 93 und FC St. Pauli II. Beide Teams konnten sich in der Regionalliga Nord nicht behaupten und stehen gemeinsam mit TuS Blau-Weiß Lohne als Absteiger fest.