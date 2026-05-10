Zwei Absteiger und ein Aufsteiger in die Oberliga Hamburg sind fix

Die Oberliga Hamburg erhält zur kommenden Saison namhaften Zuwachs. Nachdem der Abstiegskampf in der Regionalliga Nord entschieden ist, steht fest: Altona 93 und die U23 des FC St. Pauli müssen den Gang in die Oberliga antreten. Gleichzeitig profitiert der FC Eintracht Norderstedt vom Klassenerhalt der eigenen Regionalliga-Mannschaft - denn dadurch darf die bereits als Meister feststehende U23 in die Oberliga aufsteigen.
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Sportlich hatte sich die U23 des FC Eintracht Norderstedt den Aufstieg längst verdient. Das Team dominierte die Landesliga Hammonia über weite Strecken der Saison und sicherte sich frühzeitig die Meisterschaft. Mit 103 Toren und 68 Punkten stellte Norderstedt II eindrucksvoll seine Qualität unter Beweis.
Lange blieb allerdings offen, ob der Aufstieg überhaupt möglich sein würde. Voraussetzung war der Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Regionalliga Nord, da beide Teams nicht in derselben Liga spielen dürfen. Erst durch die jüngsten Ergebnisse im Abstiegskampf wurde endgültig klar: Norderstedt bleibt Regionalligist - und die U23 steigt auf.
Für den Verein bedeutet das einen doppelten Erfolg. Während die erste Mannschaft den Klassenerhalt schaffte, folgt die Reserve dem sportlichen Aufwärtstrend und spielt künftig in Hamburgs höchster Spielklasse.
Deutlich bitterer verlief die Saison für Altona 93 und FC St. Pauli II. Beide Teams konnten sich in der Regionalliga Nord nicht behaupten und stehen gemeinsam mit TuS Blau-Weiß Lohne als Absteiger fest.
Vor allem Altona hatte sich nach dem Aufstieg deutlich mehr erhofft, fand jedoch nie dauerhaft Stabilität im Kampf um den Klassenerhalt. Auch St. Pauli II geriet früh unter Druck und konnte sich trotz einzelner Achtungserfolge nicht mehr retten. Damit erhält die Oberliga Hamburg zwei sportlich und atmosphärisch attraktive Vereine zurück, die das Niveau der Liga deutlich anheben dürften.
Gleichzeitig stehen bereits drei sichere Absteiger aus der Oberliga Hamburg fest: FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Halstenbek-Rellingen und SV Curslack-Neuengamme müssen die Liga verlassen.
Noch offen bleibt hingegen die Situation rund um Nikola Tesla. Sollte entweder der Eimsbütteler TV oder TuS Dassendorf in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga scheitern, würde Tesla ebenfalls absteigen müssen. Diese Konstellation wurde durch die bittere 1:2-Niederlage gegen Dassendorf fixiert.
Die Oberliga Hamburg steht damit vor einem spannenden Umbruch - mit prominenten Namen, neuen Rivalitäten und einer Liga, die in der kommenden Saison noch einmal deutlich an Qualität gewinnen dürfte.
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