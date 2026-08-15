Zwei Absteiger machen gemeinsame Sache Kreisklasse B Sinsheim +++ Jonas Bauer hat in Hilsbach als Spielertrainer übernommen +++ Vorbereitung und Pokal lassen auf einen guten Start hoffen von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Jonas Bauer ist neuer Spielertrainer beim SV Hilsbach. – Foto: Holger Hettler

Seine Vorstellung war äußerst sympathisch. "Ich habe den Jungs gesagt, ´ihr seid abgestiegen und ich bin abgestiegen, jetzt stehen wir da, wo wir sind und müssen das ganz einfach annehmen´", sagt Jonas Bauer. Der neue Trainer des SV Hilsbach, der von der A- in die B-Klasse runtermusste, ist 2025/26 selbst als Spielertrainer des TSV Obergimpern von der Kreisliga in die Kreisklasse A abgestiegen.

In Hilsbach betritt der 36-Jährige Neuland und ist nach der Vorbereitungsphase, die mit zwei Siegen im Pokal samt Achtelfinaleinzug sehr erfolgreich verlief, frohen Mutes: "Ich wurde hier sehr gut aufgenommen, mir standen alle Leute sehr offen gegenüber." Dabei galt und gilt es immer noch flexibel auf die schwierigen Platzverhältnisse während der anhaltenden Hitze und Trockenheit zu reagieren. Das Training findet hauptsächlich auf dem hinteren, kleineren Platz statt, da es dort immerhin noch grüne Stellen gibt, auch wenn diese alles andere als weich sind. Zum Zweitrundenspiel gegen die SpG Eichelberg/Landshausen wollten die Spieler dennoch auf das Hauptspielfeld, weil es länger und breiter ist und zu einem Pflichtspiel einfach besser passt.

Die aktuelle Platzproblematik, die sich mit der Urlaubsproblematik überschneidet, beschäftigt auch Bauer. Er sagt: "Leider bekommt es der Fußballkreis nicht hin wie im Unterland später mit der Runde zu starten. Jetzt beginnen wir in der zweiten Ferienwoche und wenn ich Schüler, Studenten oder Familienväter in der Mannschaft haben, bleibt denen nichts anderes übrig, als in den Sommerferien ihren Urlaub zu machen." Wie bei quasi jedem anderen Amateurverein, hat sich das in Hilsbach ebenfalls über die Trainingsphase bemerkbar gemacht. Das Gute dabei: Die Mannschaft ist nahezu komplett zusammengeblieben und inklusive des neuen Trainers gibt es vier Neuzugänge, die das Team in der Breite sowie in der Spitze verstärken. Maximilian Klein sowie Ben Falter sind aus der Jugendspielgemeinschaft Östringen gekommen und mit dem 37-jährigen Lukas Hauck ein sehr erfahrener Kicker vom SV Reihen mit jahrelanger Kreisligaerfahrung.