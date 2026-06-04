Zwei absolute Neulinge werden die Westfalenliga bereichern

In Meinerzhagen setzte sich der VfL Kamen beim Staffel 2-Vizemeister Germania Salchendorf mit 2:1 durch. Nach frühen Treffern auf beiden Seiten kam es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zur vermeintlich entscheidenden Szene. Salchendorfs Abwehrchef Jan-Philipp Gelber senste einen Gegenspieler an der Außenlinie um und wurde zu Recht mit Rot vom Platz gestellt. Die Siegerländer verteidigten in Unterzahl tapfer, kassierten aber in der 70. Spielminute doch noch den zweiten Gegentreffer. Mirco Gohr war der gefeierte Doppeltorschütze des VfL.

„Ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Ich möchte dem ganzen Verein danken, was hier alles geleistet wurde, ist der Wahnsinn. Wir haben heute Geschichte geschrieben. In den letzten fünf Jahren habe ich hier drei Aufstiege gefeiert und heute wird Kamen auseinandergenommen", sagte Coach Mehmet Kara (42, früherer Drittliga-Profi des SC Preußen Münster) gegenüber der Lokalpresse "Hellweger Anzeiger".

Kamen hat eine lange überkreisliche Vergangenheit. Als 1963 die Bundesliga gegründet wurde, spielte der VfL in der damals viertklassigen Landesliga. Bis 2018 war stets die Bezirks- oder Landesliga (mit zweijähriger Ausnahme) das Zuhause. Von dem damaligen Kreisliga-Abstieg konnte sich der Traditionsverein erst 2022 erholen und arbeitete seitdem in der Bezirksliga an der Rückkehr in die Landesliga, die nach zwei Vizemeisterschaften im Vorjahr endlich gelang. Nun ist der direkte Durchmarsch in die Westfalenliga perfekt!

Germania Salchendorf – VfL Kamen 1:2

Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (77. Luca Pasquale Quartaro), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (56. Noel Ben Arfaoui), Fynn Werthenbach, Leon Palaj (86. Enrico Nuo), Tim Luca Zimpel - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado

VfL Kamen: Felix Schlee, Luca Christopher Hildebrandt, Mika Oxe (72. Ünal Kurtulus), Emre Demir, André Daniel Witt, Rahim Kocakus (95. Ahmet Karaduman), Maxim Limanski, Devin Ugur (86. Can Demircan), Mohammed Nur Celik, Mirco Gohr, Görkem Ücüncü (69. Rienat Mochuliak) - Trainer: Mehmet Kara

Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 480

Tore: 0:1 Mirco Gohr (9.), 1:1 Leon Palaj (18.), 1:2 Mirco Gohr (70.)

Rot: Jan-Philipp Gelber (45./Germania Salchendorf/)

Gelb-Rot: Maxim Limanski (90./VfL Kamen/)