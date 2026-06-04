Zwei absolute Neulinge werden die Westfalenliga bereichern

Am heutigen Feiertag (Fronleichnam) feierten der FC RW Kirchlengern (Staffel 1) und der VfL Kamen (Staffel 3) den Aufstieg in die Westfalenliga.
Der FC RW Kirchlengern bezwang den Staffel 4-Vizemeister SpVg Emsdetten 05 mit 2:0 (1:0) vor 527 Zuschauern im Clarholzer Holzhofstadion. Daniel Urban und Torjäger Lennard Wüllner, der in der regulären Saison 28 Treffer erzielt hatte, trafen für die Ostwestfalen.
Erst 2009 gelang den Rot-Weißen erstmals in der Vereinsgeschichte der Sprung in den überkreislichen Fußball. Nach einem kurzen Landesliga-Intermezzo (2014-16) ging es im Sommer 2019 erneut hoch. Im Vorjahr war zum ersten Mal eine Top 5-Platzierung gelungen, nun wurde die Vizemeisterschaft direkt mit dem Aufstieg vergoldet.
FC RW Kirchlengern – SpVg Emsdetten 05 2:0
FC RW Kirchlengern: Finn-Luis Patzek, Manuel Rahde, Dennis Quirin, Julian Marten, Artem Panasenkov, Julian Zähler (85. Niklas Kerksiek), Jarno Kassebaum (90. Merlin Bachmann), Altan Dincdemir (64. Jan-Luka Kollmeier), Levin Güzelel (93. Sebastian Müller), Daniel Urban (78. Tugay Dincdemir), Lennard Wüllner - Trainer: Daniel Halfar - Co-Trainer: Marcel Thelen
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker, Adinane Fousseni (66. Jürgen Venikh), Jonas Schäfer, Jonas Borgmann (60. Jonas Schomaker), Marco Kötter (83. Pablo Andrade Gregorio), Marius Schomaker, Henrik Möllers (53. Daiki Matsubara), Engin Demirdag, Luca Tillmann - Trainer: Daniel Apke - Co-Trainer: Tristan Leist - Co-Trainer: Nico Meller
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 527
Tore: 1:0 Daniel Urban (39.), 2:0 Lennard Wüllner (81.)
In Meinerzhagen setzte sich der VfL Kamen beim Staffel 2-Vizemeister Germania Salchendorf mit 2:1 durch. Nach frühen Treffern auf beiden Seiten kam es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zur vermeintlich entscheidenden Szene. Salchendorfs Abwehrchef Jan-Philipp Gelber senste einen Gegenspieler an der Außenlinie um und wurde zu Recht mit Rot vom Platz gestellt. Die Siegerländer verteidigten in Unterzahl tapfer, kassierten aber in der 70. Spielminute doch noch den zweiten Gegentreffer. Mirco Gohr war der gefeierte Doppeltorschütze des VfL.
„Ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Ich möchte dem ganzen Verein danken, was hier alles geleistet wurde, ist der Wahnsinn. Wir haben heute Geschichte geschrieben. In den letzten fünf Jahren habe ich hier drei Aufstiege gefeiert und heute wird Kamen auseinandergenommen", sagte Coach Mehmet Kara (42, früherer Drittliga-Profi des SC Preußen Münster) gegenüber der Lokalpresse "Hellweger Anzeiger".
Kamen hat eine lange überkreisliche Vergangenheit. Als 1963 die Bundesliga gegründet wurde, spielte der VfL in der damals viertklassigen Landesliga. Bis 2018 war stets die Bezirks- oder Landesliga (mit zweijähriger Ausnahme) das Zuhause. Von dem damaligen Kreisliga-Abstieg konnte sich der Traditionsverein erst 2022 erholen und arbeitete seitdem in der Bezirksliga an der Rückkehr in die Landesliga, die nach zwei Vizemeisterschaften im Vorjahr endlich gelang. Nun ist der direkte Durchmarsch in die Westfalenliga perfekt!
Germania Salchendorf – VfL Kamen 1:2
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (77. Luca Pasquale Quartaro), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (56. Noel Ben Arfaoui), Fynn Werthenbach, Leon Palaj (86. Enrico Nuo), Tim Luca Zimpel - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
VfL Kamen: Felix Schlee, Luca Christopher Hildebrandt, Mika Oxe (72. Ünal Kurtulus), Emre Demir, André Daniel Witt, Rahim Kocakus (95. Ahmet Karaduman), Maxim Limanski, Devin Ugur (86. Can Demircan), Mohammed Nur Celik, Mirco Gohr, Görkem Ücüncü (69. Rienat Mochuliak) - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 480
Tore: 0:1 Mirco Gohr (9.), 1:1 Leon Palaj (18.), 1:2 Mirco Gohr (70.)
Rot: Jan-Philipp Gelber (45./Germania Salchendorf/)
Gelb-Rot: Maxim Limanski (90./VfL Kamen/)
Die Verlierer müssen nun schnell die Wunden lecken und sich auf Sonntag vorbereiten. Auf dem Kunstrasenplatz der SpVg Hagen 11 wird der dritte Aufsteiger ausgespielt. Ein Vizemeister wird in der Landesliga verbleiben müssen.