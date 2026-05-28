– Foto: Volkhard Patten

Für den TSV Schwicheldt geht es im Saisonendspurt um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der VfL Leiferde hingegen will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen seine Position im gesicherten Mittelfeld behaupten.

Der Abstand von sieben Punkten verschafft den Gastgebern eine deutlich komfortablere Ausgangslage. Schwicheldt hingegen steht angesichts der engen Tabellenkonstellation im unteren Bereich zunehmend unter Druck.

Wenn der VfL Leiferde am Sonntag den TSV Schwicheldt empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander. Leiferde geht mit 36 Punkten als Tabellensiebter in die Begegnung, während Schwicheldt mit 29 Zählern auf Rang zwölf nur knapp vor der Gefahrenzone liegt.

Dieses Ergebnis dürfte den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen geben, auch wenn die aktuelle Form eher Vorteile für den VfL erkennen lässt.

Das erste Duell der Saison entschied der TSV Schwicheldt mit 2:0 für sich. Lenz brachte seine Mannschaft bereits früh in Führung, ehe Kahnt die Partie in der Schlussminute endgültig entschied.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr VfL Leiferde VfL Leiferde TSV Schwicheldt Schwicheldt 15:00 PUSH

Leiferde musste sich zuletzt beim FC Wenden deutlich mit 2:6 geschlagen geben und offenbarte dabei erneut defensive Probleme. Mit inzwischen 60 Gegentoren gehört die Defensive weiterhin zu den anfälligeren der Liga.

Auch Schwicheldt blieb ohne Punkte. Gegen Spitzenreiter Lehndorfer TSV hielt die Mannschaft lange dagegen, unterlag am Ende jedoch mit 1:3. Trotz der Niederlage dürfte insbesondere die kämpferische Leistung gegen den Tabellenführer Mut machen.

Schwicheldt spricht von „Endspielen“

Die Bedeutung der verbleibenden Saisonspiele machte Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß bereits vor der Partie deutlich.

„Ja, zwei absolute Endspiele für uns, haben den Gegner auch einmal beobachten können jetzt vor dem Sonntag. Also Leiferde ist ja in der Rückrunde richtig gut in Form und haben zwei, drei Ausnahmespieler, die wir in den Griff kriegen müssen.“

Zugleich betonte Weiß, dass grundlegende Veränderungen nicht notwendig seien: „So viel am Training verändert haben wir tatsächlich nicht, wir wissen was wir können und das haben wir einfach versucht ein bisschen zu schärfen. Von daher fahren wir am Sonntag nach Leiferde um da drei Punkte mitzunehmen, da gibt es jetzt auch keine Ausreden mehr.“

Die Tabellenlage spricht leicht für den VfL Leiferde, der vor heimischer Kulisse auftritt und insgesamt konstanter punktete. Schwicheldt reist jedoch mit deutlich größerem Druck an und benötigt dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Entscheidend dürfte sein, welche Mannschaft defensiv stabiler agiert. Beide Teams haben in dieser Saison bereits zahlreiche Gegentreffer kassiert, weshalb auch diesmal eine intensive und offene Begegnung zu erwarten ist.