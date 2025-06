Zwei Abschiede, viel Dank und ein Hauch von Wehmut in Ilsetal

Der FC Ilsetal hat am vergangenen Wochenende nicht nur eine sportlich erfolgreiche Saison in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 abgeschlossen, sondern sich im Rahmen einer Abschlussfeier auch von zwei langjährigen Weggefährten verabschiedet. Die Veranstaltung, organisiert vom Verein gemeinsam mit der Familie Pantel, war geprägt von Dankesworten, Präsenten und einem würdigen Rückblick auf eine bewegte Spielzeit – sowie zwei bedeutsame Karrieren.

Besonders emotional wurde es, als Mo Matrani , nach fast acht Jahren im Trikot des FC Ilsetal, seinen Rücktritt vom aktiven Fußball bekanntgeben musste. Eine schwere Knieverletzung zwingt den verdienten Spieler dazu, seine Laufbahn zu beenden. „Mo und Thorben, ihr beiden werdet natürlich immer herzlich willkommen sein!“, hieß es seitens des Vereins. „Ihr beiden habt und hattet zusammen mit allen Anderen maßgeblichen Anteil an dem erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft in der letzten Zeit! Macht es gut und bleibt gesund!“

Neben Matrani verlässt auch Thorben Rühe den Verein – aus beruflichen Gründen. Die neue Wirkungsstätte liegt, wie augenzwinkernd angemerkt wurde, in der „verbotenen Stadt, die nicht genannt werden darf“. Beide Akteure wurden mit einem eingerahmten Trikot und ihren jeweiligen Rückennummern verabschiedet. Ein stilles Zeichen für ihre Verdienste – und die Wertschätzung, die ihnen im Verein entgegengebracht wird.

Neben den persönlichen Worten an die Spieler richtete der FC Ilsetal seinen Dank auch an die zahlreichen Unterstützer im Hintergrund: „Ein großer Dank geht an alle alten und neuen Sponsoren, ohne euch würde man ebenfalls nicht dort stehen, wo man nun steht – und jeder weiß, dass Sponsoring heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist.“

Besondere Anerkennung wurde zudem dem Trainerteam um Coach Bilal Kötüz zuteil, das laut Vereinsmitteilung für seinen „unermüdlichen Einsatz in allen Belangen“ gewürdigt wurde. Die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft ist eng mit der Arbeit des Trainerstabs verknüpft – auch dies wurde an diesem Abend deutlich.

Während sich die erste Mannschaft nun in die Sommerpause verabschiedet, richtet sich der Blick bereits auf das kommende Highlight: Am Samstag, den 7. Juni, trifft die zweite Mannschaft im Pokalendspiel auf die SG Sickte/Hötzum II. Anstoß in Othfresen ist um 13:00 Uhr. Ein möglicher Pokalsieg könnte die ohnehin erfolgreiche Saison krönen – das Double wäre perfekt.