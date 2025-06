Zwei Abschiede, ein großes DANKE!

Am Mittwoch durften wir nicht nur das letzte Spiel der Saison bestreiten, sondern auch zwei verdiente Spieler verabschieden.

Unsere Nummer 4, Johannes Bruns, beendet seine aktive Fußbalkarriere. Ein Name, bei dem einem nichts anderes als ,,Legende" in den Sinn kommt! Nach vielen Jahren voller Einsatz Leidenschaft und unzähligen Spielen hängt er die Schuhe an den Nagel. Danke, Johannes, für deinen Einsatz auf und neben dem Platz! Du wirst auf dem Spielfeld fehlen, bleibst aber immer Teil der SVB-Familie!