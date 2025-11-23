Zwei Absagen, Nullnummer im Kellerduell und Croatia klettert

Ein reduzierter Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 3: Zwei Absetzungen, ein zähes Ringen ohne Treffer und ein klarer Heimsieg prägen das Bild. Croatia Reutlingen setzt im Tabellenkeller ein wichtiges Zeichen, während Ergenzingen und Mühlheim die Punkte teilen.

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Vor 350 Zuschauern entwickelte sich ein Topspiel, das dem Begriff absolut gerecht wurde: acht Tore, ständige Wendungen und ein Matchwinner in Balingens Reihen. Die Gäste legten ihre beeindruckende Offensivwucht früh offen. In der 27. Minute traf Mirhan Inan zum 1:0, bevor Noah Neff in der 42. Minute sogar auf 2:0 erhöhte. Doch Empfingen zeigte Moral. Direkt nach der Pause verkürzte Sven Ramic in der 48. Minute, später stellte Sergen Erdem in der 76. Minute den Ausgleich her. Die Partie blieb unberechenbar: Inan traf in der 79. Minute erneut, nur wenige Minuten später glich Moritz Zug in der 84. Minute zum 3:3 aus. Die Schlussphase wurde dann ein Balinger Triumphzug. Inan schnürte in der 86. Minute seinen Dreierpack, Noel Feher setzte in der 90.+1 Minute den Schlusspunkt zum 5:3. ---

Das Verfolgerduell vor 111 Zuschauern bot eine umkämpfte und taktisch disziplinierte erste Hälfte – bis Marc Rück in der 45.+1 Minute den entscheidenden Raum fand und Nagold zur 1:0-Pausenführung schoss. Pfullingen steigerte sich nach der Pause und wurde für seine Bemühungen belohnt, als Marvin Krüger in der 81. Minute den Ausgleich erzielte. Doch der Jubel währte nur kurz: Matthias Rauser konterte in der 82. Minute mit dem 2:1, ehe Jan-Christian Beifuß in der 85. Minute die Entscheidung herbeiführte. Drei Treffer in vier Minuten – und ein Auswärtssieg, der Nagold im Spitzenfeld festigt. ---

Der SV Zimmern trat vor 75 Zuschauern mit der Ruhe eines Spitzenteams auf. Tim Heinzelmann brachte die Hausherren in der 14. Minute in Führung. Doch der SSC Tübingen, im Abstiegskampf dringend auf Punkte angewiesen, antwortete schnell: Markos Chatziliadis traf in der 19. Minute zum 1:1. Die Partie blieb offen, bis Joshua Hempel in der 53. Minute die erneute Führung für Zimmern erzielte. Mit klarem Zweikampfverhalten und abgeklärter Spielkontrolle hielt der neue Spitzenreiter den Vorsprung. ---



Die Begegnung blieb torlos und endete 0:0. Tore fielen keine. Beide Teams konnten keine entscheidenden Szenen schaffen und müssen daher im Kellerduell die Punkte teilen. ---



Die Gastgeber siegten 3:1: Dennis Pascolo traf per Foulelfmeter zum 1:0 (54.) und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+4), dazwischen erhöhte Sotirios Vassiliou (62.). Für Albstadt verkürzte Samed Güngör zwischenzeitlich (71.).