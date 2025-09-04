 2025-09-03T11:53:45.970Z

Pokal
Überraschung geglückt: Aspis Taufkirchen setzt sich gegen die SpVgg Altenerding durch. (Archivfoto)
Überraschung geglückt: Aspis Taufkirchen setzt sich gegen die SpVgg Altenerding durch. (Archivfoto) – Foto: Joseph Felix Treffler

Zwei Absagen in München im Pokal – Taufkirchen überrascht – SVO siegt

Totopokal Donau/Isar, München und Inn/Salzach

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
Kreisliga 2
Kreisklasse 1
Kreisklasse 2
Kreisklasse 3

Kreispokal in Oberbayern: Im Kreis Donau/Isar spielten zwei Bezirksligisten, doch einer wurde überrascht. In Geisenfeld endete das Kreisliga-Duell im Elfmeterschießen. In München gab es zwei Absagen: Wie Bergkirchen verzichtete auch der TSV Solln auf den Pokalspiel und trat nicht an. Im Kreis Inn/Salzach setzte sich der SV Ostermünchen gegen einen Ligakonkurrenten durch. Die Pokalspiele in der Übersicht.

Kreis-Pokal Donau/Isar: Bezirksligisten Altenerding unterliegt Taufkirchen – Elferdrama bei Kreisliga-Duell

Fast wäre den Kreisklassisten im Kreis Donau/Isar gleich beiden Überraschungen gelungen. Geisenfeld zog gegen Rohrbach aber im Elfmeterschießen den Kürzeren. Raus ist aber die SpVgg Altenerding. Gegen Aspis Taufkirchen kassierten die Veilchen eine 1:2-Niederlage. Das Kreisliga-Duell zwischen Kranzberg und Allershausen endete erst im Elfmeterschießen. Der siebte SVK-Treffer entschied das Pokalspiel.

Gestern, 18:30 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
8
n.E.
7
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
3
n.E.
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Aspis Taufkirchen
TSV Aspis TaufkirchenA Taufkirche
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
2
1
Abpfiff

Kreispokal München: Zwei Absagen – Kreisliga-Duelle in Feldmoching und Fürstenried

Spektakel in Forstenried: Zehn Tore sahen die Zuschauer beim Duell des TSV gegen den SV München-West, mit dem besseren Ende für den Kreisligisten, der die Partie mit 6:4 für sich entschied. Für Lohhof reichte eine Aufholjagd gegen Ligakonkurrent Feldmoching nicht, trotz eines Luan-da-Costa-Barros-Dreierpacks. Im anderen Kreisliga-Duell ging es ebenfalls ordentlich zur Sache. Am Ende setzte sich Fürstenried am Ende zu neunt mit 2:1 durch.

Mit dem TSV Bergkirchen und dem TSV Solln traten gleich zwei Teams aus dem Kreis München nicht zum Pokalspiel an. Die Kreisklassisten Eintracht München und Georgia/Neuaubing erreichen damit kampflos die nächsten Runde.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Bergkirchen
TSV BergkirchenBergkirchen
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
0
2
§ Urteil

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
4
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Husaria München
FC Husaria MünchenFC Husaria M
SV Günding
SV GündingGünding
1
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor
ESV München-Ost
ESV München-OstMünch.Ost
4
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Espanol München
FC Espanol MünchenFC Espanol M
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried
SV München West
SV München WestSV München West
4
6
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG FC Georgia/Neuaubing
SG FC Georgia/NeuaubingSG FC Georgia/Neuaubing
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
2
0
§ Urteil

Gestern, 19:00 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
2
1
Abpfiff

Kreispokal Inn/Salzach: Kreisliga-Konkurrenten Großholzhausen und Ostermünchen treffen aufeinander

Gestern, 19:00 Uhr
ASV Großholzhausen
ASV GroßholzhausenASV Großholz
SV Ostermünchen
SV OstermünchenOstermünchen
1
2
Abpfiff

Trotz zweier Platzverweise hat der SV Ostermünchen gegen den ASV Großholzhausen gewonnen. In der 90. Minute erzielte Luca Baumann den entscheidenden Treffer.

Aufrufe: 04.9.2025, 09:50 Uhr
btfmAutor