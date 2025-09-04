Zwei Absagen in München im Pokal – Taufkirchen überrascht – SVO siegt

Kreispokal in Oberbayern: Im Kreis Donau/Isar spielten zwei Bezirksligisten, doch einer wurde überrascht. In Geisenfeld endete das Kreisliga-Duell im Elfmeterschießen. In München gab es zwei Absagen: Wie Bergkirchen verzichtete auch der TSV Solln auf den Pokalspiel und trat nicht an. Im Kreis Inn/Salzach setzte sich der SV Ostermünchen gegen einen Ligakonkurrenten durch. Die Pokalspiele in der Übersicht.

Fast wäre den Kreisklassisten im Kreis Donau/Isar gleich beiden Überraschungen gelungen. Geisenfeld zog gegen Rohrbach aber im Elfmeterschießen den Kürzeren. Raus ist aber die SpVgg Altenerding. Gegen Aspis Taufkirchen kassierten die Veilchen eine 1:2-Niederlage. Das Kreisliga-Duell zwischen Kranzberg und Allershausen endete erst im Elfmeterschießen. Der siebte SVK-Treffer entschied das Pokalspiel.

Spektakel in Forstenried: Zehn Tore sahen die Zuschauer beim Duell des TSV gegen den SV München-West, mit dem besseren Ende für den Kreisligisten, der die Partie mit 6:4 für sich entschied. Für Lohhof reichte eine Aufholjagd gegen Ligakonkurrent Feldmoching nicht, trotz eines Luan-da-Costa-Barros-Dreierpacks. Im anderen Kreisliga-Duell ging es ebenfalls ordentlich zur Sache. Am Ende setzte sich Fürstenried am Ende zu neunt mit 2:1 durch.

Mit dem TSV Bergkirchen und dem TSV Solln traten gleich zwei Teams aus dem Kreis München nicht zum Pokalspiel an. Die Kreisklassisten Eintracht München und Georgia/Neuaubing erreichen damit kampflos die nächsten Runde.