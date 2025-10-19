Zwei Abpraller bescheren TSV Steinbach II zweiten Heimsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
HAIGER-RODENBACH. Nach nur einem Sieg aus den vorangegangenen sechs Spielen hat sich der TSV Steinbach II am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Mitte wieder von seiner besseren Seite gezeigt. Durch den 2:0 (1:0)-Heimerfolg über den FV Biebrich zieht die Haigerer Ortsteilelf nach Punkten mit dem Aufstiegsanwärter aus der Landeshauptstadt gleich.