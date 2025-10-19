Zwei Abpraller bescheren TSV Steinbach II zweiten Heimsieg

HAIGER-RODENBACH. Nach nur einem Sieg aus den vorangegangenen sechs Spielen hat sich der TSV Steinbach II am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Mitte wieder von seiner besseren Seite gezeigt. Durch den 2:0 (1:0)-Heimerfolg über den FV Biebrich zieht die Haigerer Ortsteilelf nach Punkten mit dem Aufstiegsanwärter aus der Landeshauptstadt gleich.