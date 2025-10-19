 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Kann es auch spektakulär, stand gegen Biebrich beim 1:0 aber einfach nur richtig: Steinbachs Oguzhan Aysel. (Archivfoto) © Björn Franz
Zwei Abpraller bescheren TSV Steinbach II zweiten Heimsieg

Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II gewinnt gegen Biebrich 2:0 und zieht nach Punkten mit dem Aufstiegsanwärter gleich. Coach Niklas Karcher sieht eine reife und erwachsene Leistung +++

HAIGER-RODENBACH. Nach nur einem Sieg aus den vorangegangenen sechs Spielen hat sich der TSV Steinbach II am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Mitte wieder von seiner besseren Seite gezeigt. Durch den 2:0 (1:0)-Heimerfolg über den FV Biebrich zieht die Haigerer Ortsteilelf nach Punkten mit dem Aufstiegsanwärter aus der Landeshauptstadt gleich.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

