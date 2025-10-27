Zwei abgefälschte Treffer: TSV Dorfen gewinnt Derby gegen neun Ampfinger

Am 15. Spieltag der Bezirksliga Ost hat der TSV Dorfen den TSV Ampfing im Derby mit 2:0 geschlagen. Bei beiden Treffern hatte der Topklub durchaus Glück.

Das Spielglück ist beim TSV Dorfen wieder zurück. Mit einem dezimierten Kader mussten die Isenstädter in Ampfing antreten und behielten trotzdem dank einer couragierten Leistung mit einem 2:0 (1:0)-Sieg die Oberhand. In einer Partie ohne große Höhepunkte ließen sie nie etwas anbrennen.

Schon früh fiel der Dorfener Führungstreffer. Daniel Vorderwestner wurde auf der linken Seite steil geschickt. Sein Flankenball in die Mitte wurde von einem Ampfinger Abwehrspieler so unglücklich abgefälscht, dass das Leder über Torwart Domen Bozjak hinweg zum 0:1 im langen Eck landete (6.). In der Folge wollte Ampfing, hatte auch ein wenig mehr Ballbesitz, aber zwingende Möglichkeiten blieben aus.

Die Isenstädter standen sicher und ließen nahezu nichts anbrennen. Nur einmal musste Maximilian Grichtmaier sein Können wirklich zeigen, als ein Angriff über links kam. Aus spitzem Winkel geschossen, entschärfte er aber diese Möglichkeit der Gastgeber problemlos (34.).

TSV Ampfing in Unterzahl – TSV Dorfen legt nach

Die Partie war nicht unbedingt prickelnd, aber doch sehr intensiv. In der zweiten Spielhälfte kam ein wenig mehr Brisanz auf. Bei jetzt ausgeglichenem Ballbesitz tat sich aber in beiden Strafräumen nach wie vor nur wenig. Erst 20 Minuten vor dem Ende bekam auch Schiedsrichter Jonas Gewalt (SC Vierkirchen) einiges zu tun.

Nach einem Foul an Leon Eicher sah Ampfings Maximilian Manghofer die Ampelkarte, und es gab Freistoß für die Hartl-Mannen. In 25 Metern Entfernung legte sich Alexander Linner die Kugel zurecht. Sein Versuch ging in die Mauer und wurde so unglücklich abgefälscht, dass sie plötzlich zum 0:2 im Netz zappelte (70.). Keeper Bozjak war schon in die andere Ecke unterwegs und hatte dadurch keine Abwehrmöglichkeit mehr.

TSV Ampfing muss zu neunt fertig spielen

Als dann mit Thomas Weichselgartner wegen Meckerns auch noch ein zweiter Spieler der Gastgeber Gelb-Rot sah (80.), hatten die Dorfener gegen dezimierte Ampfinger auch mehr vom Spiel. Der eingewechselte Michael Friemer zielte aus spitzem Winkel über das Gehäuse (84).

Vorderwestner stand alleine vor Bozjak, verfehlte aber das Gehäuse knapp (88.). Am Ende blieb es beim doch verdienten Sieg der Isenstädter. Sie ließen während der 90 Minuten nichts anbrennen und standen zu jeder Zeit sicher.