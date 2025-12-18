 2025-12-17T10:26:01.779Z

Zwei Abgänge zum Saisonende

Kay Gerdes und Malte Braun verlassen den Verein aus beruflichen und persönlichen Gründen

Der Verein hat sich in einem öffentlichen Beitrag von zwei Spielern verabschiedet. Kay Gerdes wird den Klub vorerst nicht mehr unterstützen, da er aus beruflichen Gründen nach Wolfsburg wechselt. Der Verein würdigte seinen Einsatz, seine investierte Zeit und seinen Teamgeist und wünschte ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute.

Auch Malte Braun gehört künftig nicht mehr zum Kader. Er verlässt den Verein und schließt sich wieder seinem Heimatklub an. In der Mitteilung bedankte sich der Verein für seinen Einsatz und wünschte ihm sportlichen Erfolg sowie eine verletzungsfreie Zukunft.

