Zwei Abgänge zum Saisonende

Der Verein hat sich in einem öffentlichen Beitrag von zwei Spielern verabschiedet. Kay Gerdes wird den Klub vorerst nicht mehr unterstützen, da er aus beruflichen Gründen nach Wolfsburg wechselt. Der Verein würdigte seinen Einsatz, seine investierte Zeit und seinen Teamgeist und wünschte ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute.