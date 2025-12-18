Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Sascha Drenth
Zwei Abgänge zum Saisonende
Kay Gerdes und Malte Braun verlassen den Verein aus beruflichen und persönlichen Gründen
Der Verein hat sich in einem öffentlichen Beitrag von zwei Spielern verabschiedet. Kay Gerdes wird den Klub vorerst nicht mehr unterstützen, da er aus beruflichen Gründen nach Wolfsburg wechselt. Der Verein würdigte seinen Einsatz, seine investierte Zeit und seinen Teamgeist und wünschte ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute.
Auch Malte Braun gehört künftig nicht mehr zum Kader. Er verlässt den Verein und schließt sich wieder seinem Heimatklub an. In der Mitteilung bedankte sich der Verein für seinen Einsatz und wünschte ihm sportlichen Erfolg sowie eine verletzungsfreie Zukunft.