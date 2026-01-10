Zwei Abgänge und ein Zugang bei Kreisligisten der Region

Zum Jahreswechsel haben Michael Rüttinger und Mehmet Kilic den TSV Wernau verlassen. Michi kam im Sommer vom TSV Köngen und hat in den vergangenen 6 Monaten das TSV-Trikot getragen. Verletzungsbedingt kam er auf acht Liga-Einsätze in der Hinrunde. Michi, der direkt in den Mannschaftsrat gewählt wurde, wechselt zurück zu seinem alten Verein, TSV Köngen, der im Winter sehr um ihn gekämpft hatte, nachdem sich in der Innenverteidigung dort mehrere Spieler verletzt hatten. Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht, denn auch beim TSV Wernau fühlte er sich sehr wohl. Wir wünschen dir viel Erfolg in der neuen, alten, Heimat und freuen uns, dich bald wieder auf dem Kehlenberg zu sehen!

Mit Mehmet Kilic gibt es einen weiteren Abgang zu verzeichnen. Mehmet, der vergangenes Jahr nach Wernau umgezogen war, kam im Winter 2024/2025 zu unserem TSV. Auch er hatte mit einigen Verletzungen zu kämpfen und kam am Ende auf elf Einsätze für Team 1 und Team 2. Auch dir danken wir für deinen Einsatz im TSV-Dress und wünschen dir viel Erfolg bei deinem neuen (alten) Verein, TSV Schlierbach!

FV Kirchheim

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim FV Kirchheim! Wir begrüßen Nikita Petrenko neu in unseren Reihen! Der 18-Jährige wechselt aus der A-Jugend des FV Löchgau zu uns und bringt als Linksfuß viel Potenzial mit. Nikita ist flexibel einsetzbar und kann sowohl in der Innen- als auch in der Außenverteidigung spielen. Mit seiner jungen, hungrigen Art und der Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, passt er perfekt zu unserem Team und unserem Weg. Wir freuen uns, ihn bei seinen nächsten Schritten im Herrenbereich begleiten zu dürfen. Willkommen beim FV Kirchheim, Nikita!

