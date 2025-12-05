Zwei Abgänge beim Team aus der Verbandsliga

Kurz vor dem Jahresende steht der Verbandsligist Sportfreunde Schwäbisch Hall personell vor einem Einschnitt. Mit Sascha Esau und Niklas Wackler verabschieden sich zwei prägende Figuren – jede aus individuellen Gründen, beide jedoch mit spürbarer Bedeutung für das Team.

Ein letzter Auftritt im Haller Trikot

Stürmer Sascha Esau wird am morgigen Samstag zum letzten Mal für die Sportfreunde Schwäbisch Hall auflaufen. Er verlässt nicht nur den Verein, sondern zugleich die Region Hohenlohe, da ihn sein Studium nach Wien führt. Damit endet seine Zeit im Haller Dress nach eineinhalb Jahren, seit er im Sommer 2023 vom TSV Ilshofen gekommen war. Nun schließt sich für den 24-Jährigen dieses Kapitel unerwartet schnell.

Ein Abschied aus gesundheitlichen Gründen

Auch Niklas Wackler erhält vor der letzten Partie im Jahr 2025 seinen offiziellen Abschied. Der Defensivakteur hatte bekanntgegeben, aufgrund eines dritten Kreuzbandrisses seine Karriere zu beenden. Dieser Schritt bedeutet für ihn das Ende eines sportlichen Weges, der von viel Disziplin und Rückkehrversuchen geprägt war. Für die Mannschaft ist es ein weiterer schmerzhafter Verlust.