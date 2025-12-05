Zwei Abgänge beim Team aus der Verbandsliga

Kurz vor dem Jahresende steht der Verbandsligist Sportfreunde Schwäbisch Hall personell vor einem Einschnitt. Mit Sascha Esau und Niklas Wackler verabschieden sich zwei prägende Figuren – jede aus individuellen Gründen, beide jedoch mit spürbarer Bedeutung für das Team.
Ein letzter Auftritt im Haller Trikot
Stürmer Sascha Esau wird am morgigen Samstag zum letzten Mal für die Sportfreunde Schwäbisch Hall auflaufen. Er verlässt nicht nur den Verein, sondern zugleich die Region Hohenlohe, da ihn sein Studium nach Wien führt. Damit endet seine Zeit im Haller Dress nach eineinhalb Jahren, seit er im Sommer 2023 vom TSV Ilshofen gekommen war. Nun schließt sich für den 24-Jährigen dieses Kapitel unerwartet schnell.
Ein Abschied aus gesundheitlichen Gründen
Auch Niklas Wackler erhält vor der letzten Partie im Jahr 2025 seinen offiziellen Abschied. Der Defensivakteur hatte bekanntgegeben, aufgrund eines dritten Kreuzbandrisses seine Karriere zu beenden. Dieser Schritt bedeutet für ihn das Ende eines sportlichen Weges, der von viel Disziplin und Rückkehrversuchen geprägt war. Für die Mannschaft ist es ein weiterer schmerzhafter Verlust.
Das letzte Spiel vor der Winterpause
Am 19. Spieltag empfangen die Sportfreunde Schwäbisch Hall am morgigen Samstag um 14 Uhr die Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Begegnung bildet den Abschluss vor der Winterpause und bietet die Chance, ein bewegtes Jahr auf dem Platz positiv abzurunden. Für die scheidenden Spieler ist es ein aussagekräftiger Rahmen, der ihren Abschied sportlich begleitet.
Die Lage in der Verbandsliga Württemberg
Die Sportfreunde stehen mit 18 Punkten aus 16 Begegnungen derzeit auf Tabellenplatz elf. An der Spitze liegen die Young Boys Reutlingen, gefolgt von Holzhausen und Berg. Dorfmerkingen reist als Fünfter an und präsentiert sich mit einer starken Bilanz, was die Aufgabe für Hall zusätzlich anspruchsvoll gestaltet. Die Tabelle zeigt ein enges Mittelfeld, in dem jeder Punkt erheblich ins Gewicht fällt.