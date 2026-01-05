Zwei Abgänge beim Oberligisten









Für das Trainerteam um Thomas Franke gilt es, den Kader gezielt weiterzuentwickeln und gegebenenfalls zu verstärken. Die Analyse der ersten Wettbewerbshälfte hat klar gezeigt, dass die TSG Neustrelitz sich nach anfänglichen Schwierigkeiten insbesondere in der Spielanlage im Hinrundenverlauf sehr gut abgestimmt und zudem ergebnisorientiert präsentierte. Der Schwung der letzten Erfolgsserie soll jetzt auf den zweiten Abschnitt des zu absolvierenden Spielplans mitgenommen werden. Die Zielstellung der Oberligisten, sich in der Liga im oberen Tabellendrittel zu etablieren, bleibt weiterhin bestehen. Und auch das Erreichen des Landespokalfinales ist ein wichtiger Bestandteil der Vereinsplanungen.



Die Vorbereitungsspielplanung läuft und wird aktuell noch präzisiert. Die erste sportliche Herausforderung wird bereits am Sonnabend nach dem Trainingsauftakt im Rahmen eines Hallenturniers in Güstrow zu erleben sein.