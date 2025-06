Zwei Abgänge beim Oberligisten

Der 1. Göppinger SV verabschiedet mit Tim Schraml einen verdienten Spieler aus dem aktiven Herrenbereich. Der 32-Jährige kehrte 2020 vom FC Donzdorf zurück an die Hohenstaufenstraße und absolvierte seither 122 Pflichtspiele für die Rot-Schwarzen, in denen er knapp 20 Tore erzielte.

Tim möchte den intensiven Zeitaufwand des leistungsorientierten Fußballs reduzieren und seine aktive Karriere beim GSV beenden – bleibt dem Verein aber in zentraler Funktion erhalten: Als Leiter der vereinseigenen Fußballschule „Young Talents Academy“ wird er sich künftig mit voller Energie dem Nachwuchs widmen. Der Fokus liegt damit künftig auf der gezielten Förderung junger Talente, einem Bereich, für den Tim mit seiner Expertise und seinem pädagogischen Geschick genau der Richtige ist.

Der gesamte Verein sagt Danke, Tim! – für Deinen unermüdlichen Einsatz auf dem Platz und Dein großes Engagement neben dem Platz. Wir freuen uns, dass Du dem GSV erhalten bleibst und wünschen Dir für Deine neue Aufgabe viel Erfolg und Freude!

Danke, Janick Schramm – Ein Außenbahnspieler mit Tempo und Herz sagt Servus

Mit Janick Schramm verabschiedet sich ein weiterer langjähriger Leistungsträger aus dem aktiven Herrenbereich des 1. Göppinger SV. Der 32-Jährige wechselte 2020 zum GSV und absolvierte seither über 100 Pflichtspiele für die erste Mannschaft.

Auf dem Platz war Janick vor allem für eines bekannt: Tempo. Als pfeilschneller Außenbahnspieler brachte er in zahlreichen Partien Dynamik, Tiefe und Gefahr über die Flügel. Doch leider wurde er in den letzten beiden Spielzeiten immer wieder durch hartnäckige Verletzungen ausgebremst, was ihn nun zu einer bewussten Entscheidung geführt hat: Janick möchte den intensiven Zeitaufwand des leistungsorientierten Fußballs reduzieren und sich künftig stärker seiner jungen Familie und seiner wachsenden Unternehmertätigkeit widmen.

Wir danken Janick für seinen unermüdlichen Einsatz, seinen Teamspirit– nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb – und seine Loyalität zum Verein.

Alles Gute, Janick! Du wirst uns sportlich wie menschlich fehlen. Für Deinen weiteren Weg wünschen wir Dir viel Gesundheit, Glück und Erfolg – beruflich wie privat. Die Türen beim GSV stehen Dir jederzeit offen!