Zwei Abgänge beim Landesligisten und wichtige Verlängerung

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Eduaurd Kaiser wird uns zur Winterpause verlassen und wechselt zum TSV Dünsbach. Wir bedanken uns herzlich bei Eduaurd für seinen Einsatz, sein Engagement und die gemeinsamen Momente im Trikot unseres Vereins. Für seinen weiteren sportlichen Weg beim TSV Dünsbach wünschen wir ihm viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute für die Zukunft.

Auch von Jonas Husaini trennen wir uns zur Winterpause. Sein zukünftiges Ziel ist aktuell noch offen. Jonas war stets ein Teil der Mannschaft und hat seinen Beitrag geleistet. Dafür sagen wir Danke. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg, sportlich wie privat, nur das Beste und viel Erfolg bei den kommenden Herausforderungen.

Danke euch beiden für euren Einsatz... alles Gute für euren weiteren Weg.

SKV Rutesheim

Gianluca Crepaldi verlängert um ein weiteres Jahr.

Pascal Haug, sportlicher Leiter: „Vielleicht haben sich viele vor der Saison die Frage gestellt, warum wir Giana zurück an den Sportpark Bühl geholt haben. Die Antworten hat er sowohl auf, als auch neben dem Platz eindrucksvoll geliefert. Es ist nicht von der Hand zu weißen, dass wann immer Giana auf dem Platz stand ein Impact von ihm aufs Spiel ausgegangen ist - sei es durch den entscheidenden Pass zum Siegtreffer gegen die SG Schorndorf in letzter Sekunde oder durch sein eigenes Tor zum 2:0 im Heimspiel gegen den TSV Crailsheim. Giana liefert als spielender Co-Trainer zudem außerhalb des Platzes wichtige Impulse, die unser gesamtes Konstrukt auf ein höheres Level heben. Auch über den sportlichen Bereich hinaus ist sein Beitrag enorm: Giana treibt die Weiterentwicklung unserer Marketingaktivitäten maßgeblich mit voran. Giana ist daher ein absoluter Gewinn für uns als Mannschaft und für die SKV als Ganzes. Wir sind daher sehr froh darüber, dass er um ein weiteres Jahr verlängert hat.”

Gianluca Crepaldi: „Die Verlängerung ist für mich ein logischer Schritt. Ich habe das Gefühl, dass ich der Mannschaft mit meiner lockeren, aber gleichzeitig ehrgeizigen Art und mit meiner Erfahrung weiterhelfe – auf und neben dem Platz. Mein Ansatz dabei ist klar: Ich ordne mich voll dem Team und dem Erfolg unter und versuche, voranzugehen – egal in welcher Rolle. Genau das möchte ich auch künftig weiterhin tun, denn ich spüre, dass wir eine große Qualität und vor allem enormes Entwicklungspotenzial haben. Darüber hinaus beginne ich gerade erst meine Arbeit im Marketing zu intensivieren. Kurz gesagt: Die SKV wird mich so schnell nicht mehr los.”

