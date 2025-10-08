Zwei Abgänge beim FV Ravensburg

Der FV Ravensburg muss zum Semesterbeginn zwei junge Eigengewächse verabschieden. Torwart Simon Kratzer und Mittelfeldspieler Adam Heilig verlassen den Verein aus Studiengründen. Beide haben in den vergangenen Jahren die Nachwuchsarbeit des Vereins durchlaufen. Das teilt der Verein dazu mit:

„Simon Kratzer, im Verein seit Juli 2016 und dritter Torhüter der Oberliga-Mannschaft, verlässt uns nach neun Jahren studienbedingt nach Augsburg. Danke für 15 Landesliga- und 4 Bezirksliga-Spiele in der U23“, teilte der FV Ravensburg in seiner Mitteilung mit. Der 19-jährige Torhüter, der in der vergangenen Saison auch noch bei den A-Junioren und in der zweiten Mannschaft spielte, kam in dieser Spielzeit bislang auf vier Einsätze in der Bezirksliga Bodensee.

Auch Adam Heilig wird künftig nicht mehr für den FV Ravensburg auflaufen. „Adam Heilig, seit Juli 2023 im Verein, verlässt uns nach zwei Jahren studienbedingt nach Stuttgart. Danke auch dir für 13 Spiele in der U23 und 3 Spiele in der Oberliga“, hieß es weiter in der Vereinsmeldung. Der Mittelfeldspieler hatte nach seiner Zeit bei den A-Junioren in dieser Saison den Sprung in den Oberliga-Kader geschafft und dort drei Einsätze absolviert. Zudem stand er siebenmal für die zweite Mannschaft in dieser Spielzeit auf dem Platz.