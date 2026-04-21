Zwei Abgänge beim FC 08 Villingen: Derflinger und Pfeifhofer gehen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Er wechselt als spielender Co-Trainer zum SV Seedorf in die Landesliga. Der FC 08 bedankt sich bei den beiden für ihren Einsatz. „Wir haben uns sehr intensiv um Chris bemüht und hätten ihn sowohl sportliche wie auch menschlich sehr gerne behalten. Die Gespräche mit ihm waren jederzeit vertrauensvoll und offen. Man darf aber auch nicht vergessen, welchen Aufwand er in den letzten beiden Jahren betrieben hat, um für uns zu spielen. Deshalb haben wir Verständnis dafür, dass er sich jetzt für einen Verein entschieden hat, bei dem der Aufwand aufgrund der Nähe zu seinem Wohnort deutlich geringer ist. Wir wünschen Christian für seine Zukunft alles Gute“, sagt FC 08-Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan. Christian Derflinger, der in seiner Jugend beim FC Bayern ausgebildet wurde und österreichischer Juniorennationalspieler war, kam 2024 zum FC 08 Villingen. Insgesamt trug er 32-jährige 64 Mal das Trikot der 08er. 10 Tore erzielte er diese Saison in der Oberliga und 4 Treffer im Pokal. In der Vorsaison netzte Derflinger dreimal in der Regionalliga und einmal im Pokal.

„Es war für mich keine einfach Entscheidung, weil ich mich in Villingen sehr wohl gefühlt habe, sowohl in der Mannschaft als auch generell im Verein. Ich bin sehr dankbar für die zwei Jahre, die ich in Villingen spielen durfte. Und ich möchte diese Zeit nun gerne mit dem Pokalsieg beenden. Das ist das große Ziel von uns allen“, sagt Christian Derflinger zu seinem Abschied beim FC 08.