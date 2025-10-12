 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Symbolbild © VRM
Symbolbild © VRM

Zwei A-Liga-Spiele, sechs Tore, kein Sieger

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Zwei Unentschieden gab es am Freitag in der Fußball-A-Liga zwischen der SG Aartal und der SG Eschenburg II sowie dem SV Eisemroth und der SG Roth/Simmersbach +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Eschenburg II
Aartal
Eisemroth
Roth/Simm.

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg gab es am Freitagabend in zwei Spielen keinen Sieger: Die SG Aartal und die SG Eschenburg II trennten sich 1:1 (0:0), der SV Eisemroth und die SG Roth/Simmersbach spielten 2:2 (0:2).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 012.10.2025, 22:17 Uhr
RedaktioAutor