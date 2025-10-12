Zwei A-Liga-Spiele, sechs Tore, kein Sieger

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg gab es am Freitagabend in zwei Spielen keinen Sieger: Die SG Aartal und die SG Eschenburg II trennten sich 1:1 (0:0), der SV Eisemroth und die SG Roth/Simmersbach spielten 2:2 (0:2).