Ligabericht
Torsten Hildebrandt ist nicht mehr Trainer beim FC Freudenberg.
Torsten Hildebrandt ist nicht mehr Trainer beim FC Freudenberg. – Foto: Willi Roth - Archiv

Zwei A-Liga-Paukenschläge in Klarenthal und Freudenberg

Beim SC Klarenthal geht der Sportliche Leiter Rachid Rahou von Bord, FC Freudenberg trennt sich vom Trainer Torsten Hildebrandtrn

Wiesbaden. Der SC Klarenthal fuhr seinen zweiten Saisonsieg (5:2 bei Schwarz-Weiß) ohne seinen sportlichen Leiter Rachid Rahou ein, der unter der Woche seinen Rücktritt erklärte.

„Ich verlasse den Verein mit einem sehr guten Gewissen. Wir haben es geschafft, einen herausragenden Kader und optimale Bedingungen für eine erfolgreiche A-Liga-Saison zu schaffen. Mir war es wichtig, nach dem Rückzug das sinkende Schiff nicht einfach zu verlassen, sondern wieder für Konkurrenzfähigkeit zu sorgen. Das haben wir geschafft. Die vergangenen Jahre gab es für mich 365 Tage im Jahr nur Klarenthal. Jetzt habe ich erst mal Zeit für andere Dinge, ich werde mich bis Jahresende keinem anderen Verein anschließen“, geht Rahou ohne böses Blut von Bord.

Bewegung gab es außerdem in Freudenberg. Dort wurde Torsten Hildebrandt von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. „Es gab ein paar Meinungsverschiedenheiten, und wir waren letztlich der Überzeugung, dass es einen neuen Impuls braucht. Wichtig zu betonen ist aber, dass es kein böses Blut gab“, erklärte der Sportliche Leiter Felix Paulsen. Der ehemalige Jugendtrainer Mike Machwirth wurde als Nachfolger vorgestellt. Bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Meso-Nassau sah Paulsen bereits eine „deutliche Leistungssteigerung“.

Der SC Polonia feierte im zweiten Spiel beim 2:0 bei Albania den nächsten Sieg und bleibt als bisher einzige Mannschaft ohne Gegentor.

Die weiteren Partien im Überblick:

