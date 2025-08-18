Zwei A-Liga-Paukenschläge in Klarenthal und Freudenberg

„Ich verlasse den Verein mit einem sehr guten Gewissen. Wir haben es geschafft, einen herausragenden Kader und optimale Bedingungen für eine erfolgreiche A-Liga-Saison zu schaffen. Mir war es wichtig, nach dem Rückzug das sinkende Schiff nicht einfach zu verlassen, sondern wieder für Konkurrenzfähigkeit zu sorgen. Das haben wir geschafft. Die vergangenen Jahre gab es für mich 365 Tage im Jahr nur Klarenthal. Jetzt habe ich erst mal Zeit für andere Dinge, ich werde mich bis Jahresende keinem anderen Verein anschließen“, geht Rahou ohne böses Blut von Bord.