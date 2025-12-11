 2025-12-03T05:51:34.672Z

Zwei A-Junioren rücken in die Zweite Mannschaft des VfL auf

Grote und Ferreira Lima verstärken das Team ab der kommenden Saison

Der VfL erhält zur kommenden Spielzeit Verstärkung aus dem eigenen Nachwuchs. Die A-Jugend-Spieler Jonas Grote und Joao Paulo Ferreira Lima, beide Stammkräfte der JSG VfL Emslage/Union Meppen, gehören künftig zum Kader der Zweiten Mannschaft. Trainer Mike Schippers begrüßt den Schritt und hebt das Potenzial der beiden Nachwuchsspieler hervor.

Grote und Ferreira Lima sollen den Übergang in den Seniorenbereich nun im vertrauten Umfeld vollziehen. Der Verein sieht in der Beförderung ein Signal für die erfolgreiche Jugendarbeit und freut sich auf die weitere Entwicklung der beiden Talente.

