Zwehrener Dreiklang

Toller Erfolg für die Kleeblätter! Drei Teams der Sportvereinigung Olympia 1914 Kassel konnten mit Ablauf der Saison 2024/2025 Meisterschaften feiern. Nachdem die erste Mannschaft bereits im April Meisterschaft und Aufstieg sicherte, gelang das Kunststück errungener Titelehren nun auch der zweiten Mannschaft sowie dem Frauenteam.

Anlässlich des letzten Heimspieltages wurden alle Teams von Verantwortlichen des Hessischen Fußballverbandes geehrt. Florian Becker, Mitglied im Kreisfußballausschuss Kassel, übergab Ball und Urkunde für Meisterschaft und Aufstieg an die Mannschaftskapitäne Maximilian Kotow (Erste) und den derzeit verletzten Abdulkadir Ali Mohamed (Zweite). Der zuständige Klassenleiter Manfred Lattermann wiederum würdigte die Frauenmannschaft für ihre Meisterschaft in der Kreisliga B und händigte Lea Arroyo Portillo die entsprechende Urkunde aus. Während die erste Mannschaft in die Kreisoberliga sowie die Reserve in die Kreisliga A des Fussballkreises Kassel zurückkehren, ist ein Aufstieg der Frauen in die A-Liga der Region noch nicht final geklärt.