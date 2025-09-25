Zwanziger ziehen ins Achtelfinale ein

Unsere erste Mannschaft hat die zweite Runde des Mittelrheinpokals souverän gemeistert. Gegen Ligakonkurrent SpVg Porz setzte sich die Mannschaft von Trainer Okan Özbay am Mittwochabend im KBS klar mit 5:1 durch und steht damit verdient im Achtelfinale.

Die Gastgeber begannen druckvoll und hätten bereits früh in Führung gehen können. Patrick Friesdorf scheiterte gleich zweimal an Gästekeeper Dominique Mittenzwei (4., 10.) sowie später erneut im Eins-gegen-eins (34.). In der 21. Minute war es dann soweit: Nach einer Hereingabe von rechts verpasste zunächst Simon Doll im Zentrum, doch am zweiten Pfosten lauerte Friesdorf und vollendete zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.