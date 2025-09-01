Zwanziger unterliegen Siegburg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Nico Kuhbier, Torschütze zum 1:0, im Zweimkampf mit Frechens Koray Kaçınoğlu. – Foto: Nick Förster
Unsere erste Mannschaft ist mit einer knappen Niederlage in die neue Saison der Mittelrheinliga gestartet. Im Heimspiel gegen den Siegburger SV unterlag das Team von Okan-Tamer Özbay mit 2:3 (0:1).
In einer intensiven ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, wenngleich die Gäste leichte Feldvorteile hatten. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Siegburg eine Unachtsamkeit in der Frechener Hintermannschaft. William McIntosh durfte unbedrängt von der linken Seite flanken, am zweiten Pfosten stand Nico Kuhbier goldrichtig und traf aus kurzer Distanz wuchtig zum 0:1 (45.+1).