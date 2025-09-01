 2025-08-28T05:22:00.927Z

Spielbericht
Nico Kuhbier, Torschütze zum 1:0, im Zweimkampf mit Frechens Koray Kaçınoğlu.
Nico Kuhbier, Torschütze zum 1:0, im Zweimkampf mit Frechens Koray Kaçınoğlu. – Foto: Nick Förster

Zwanziger unterliegen Siegburg

Mittelrheinliga
Siegburg. SV
Frechen
Gestern, 15:30 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
2
3
Abpfiff

Unsere erste Mannschaft ist mit einer knappen Niederlage in die neue Saison der Mittelrheinliga gestartet. Im Heimspiel gegen den Siegburger SV unterlag das Team von Okan-Tamer Özbay mit 2:3 (0:1).

In einer intensiven ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, wenngleich die Gäste leichte Feldvorteile hatten. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Siegburg eine Unachtsamkeit in der Frechener Hintermannschaft. William McIntosh durfte unbedrängt von der linken Seite flanken, am zweiten Pfosten stand Nico Kuhbier goldrichtig und traf aus kurzer Distanz wuchtig zum 0:1 (45.+1).

