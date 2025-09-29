Zwanziger feiern Heimerfolg

Unsere erste Mannschaft schlägt die Zweitvertretung von Fortuna Köln in der Mittelrheinliga mit 1:0 (0:0). Die U23 muss sich Hilal Maroc Bergheim knapp geschlagen geben. Die U21 setzt ihren tollen Lauf fort und schlägt den SV Rheidt im Spitzenspiel.

Die Anfangsphase war im Stadion des KBS geprägt von vielen Unterbrechungen und Zweikämpfen, ein echter Spielfluss kam nicht auf. Beide Mannschaften agierten vorsichtig, suchten den Weg nach vorne meist über lange Bälle. Die wenigen Offensivaktionen blieben ungefährlich: Mats Vogel köpfte nach einer Ecke über das Tor (5.), später rettete er mit einer beherzten Grätsche im Strafraum (30.). „Es gab sehr wenig Risiko von beiden Mannschaften, eher ein verdientes Unentschieden zur Pause“, bilanzierte Özbay.