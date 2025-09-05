Zwanziger auswärts gefordert

Am Sonntag wartet auf unsere Zwanziger die nächste spannende Aufgabe in der Mittelrheinliga. Das Team von Trainer Okan Özbay reist zum Aufsteiger SSV Bornheim, der sein erstes Heimspiel in der neuen Spielklasse austrägt. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Zwar musste Bornheim zum Auftakt beim Vizemeister SSV Merten eine 0:3-Niederlage hinnehmen, doch Trainer Özbay rechnet deshalb keineswegs mit einem verunsicherten Gegner: „Bornheim hat auswärts gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt. Ich erwarte, dass sie zu Hause mit viel Motivation auftreten und ihr erstes Heimspiel genießen wollen. Uns erwartet eine intensive und stimmungsvolle Atmosphäre.“