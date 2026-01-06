Wie am Montag auf der Website und am Dienstag auf der Facebook-Seite der Kanzlei Geoffrey Gallé veröffentlicht wurde (s.u.), kommt es am Mittwoch um 11 Uhr beim FC Swift Hesperingen zu einem Zwangsverkauf von Sport- und Cateringmaterial und entsprechenden Apparaten.

Es handelt sich laut der Kanzlei dabei um einen Satz Sportgeräte und -ausrüstung, bestehend aus einem Satz Kurzhanteln mit Ständer, einer Tischtennisplatte, Zelte, einen Drehgrill, eine Doppelkabelzugmaschine mit Zubehör, eine Brustpresse mit Stange und Gewichten, zwei Matrix-Fahrrädern, eine achteckige Langhantel mit Gewichten, ein Kniebeugeständer mit Gewichten und Zubehör, eine Smith-Kraftmaschine mit Gewichten und Zubehör, eine Beinstreck-/Beinbeugemaschine, eine Lavazza-Kaffeemaschine, ein Eckschrank aus Edelstahl, ein AEG-Kühlschrank, zwei Metallregale, eine Wärmflasche, ein Croque-Monsieur-Grill, ein Satz Fußbälle, ein Satz Trainingspfosten und ein Satz Fußballtrainingsgeräte.

Am Dienstagvormittag von unserer Seite verschickte Anfragen zu den Hintergründen an den FC Swift Hesperingen als auch an die Etude Geoffrey Gallé blieben bis zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung unbeantwortet. Über die genauen Gründe dieses Urteils kann nur spekuliert werden. Aktuell sind von der FIFA satte vierzehn Transfersperren gegen Hesperingen aktiv, die neuesten begannen am 4. und 5.Januar 2026 und gelten für die nächsten zwei bzw. drei Transferperioden. Am Montag schrieb die Zeitung „Le Quotidien“ zudem, dass man beim FC Swift niemanden erreicht habe, um Informationen über mögliche Wintertransfers und Freundschaftsspiele zu bekommen.