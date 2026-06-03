Zwangsabstieg TSV 1860: St. Pauli U23 vor Klassenerhalt - die Folgen

Archivfoto: Wenn der TSV Havelse in der 3. Liga bleibt, gibt es einen Domineffekt - angefangen mit der U23 des FC St. Pauli. – Foto: Imago Images

Der mögliche Klassenerhalt des TSV Havelse in der 3. Liga wäre nicht nur eine niedersächsische Geschichte. Die Entscheidung hätte massive Folgen für den Hamburger Fußball - von der Regionalliga Nord über die Oberliga Hamburg bis in Bezirksliga und Kreisliga. Nachdem TSV 1860 München wegen der finanziellen Schieflage nachträglich in die Regionalliga absteigen muss, rückt Havelse als erster sportlicher Absteiger wieder über den Strich. Und genau dadurch würde in der Regionalliga Nord ein Platz frei.

Wenn St. Pauli II in der Regionalliga bleibt, würde aus der Oberliga Hamburg nur ein Hamburger Klub in die Regionalliga zurückkommen: Altona 93. Damit würde sich auch die Abstiegsrechnung in der Oberliga verändern. Statt vier Absteigern gäbe es nur drei.

Davon würde zunächst die U23 des FC St. Pauli profitieren. Die Kiezkicker waren als erster Absteiger der Regionalliga Nord sportlich abgestiegen. Bleibt Havelse jedoch in der 3. Liga, würde St. Pauli II nachträglich die Klasse halten. Für Hamburg wäre das der erste Dominostein einer ganzen Kette.

Das ist ein entscheidender Unterschied zur bisherigen Rechnung. Bislang musste Tesla auf einen ETV-Aufstieg in die Regionalliga hoffen, um in der Oberliga zu bleiben. Durch die mögliche Havelse-Rettung wäre diese Hoffnung nicht mehr nötig. Nikola Tesla hätte den Klassenerhalt bereits sicher, sobald Havelse tatsächlich in der 3. Liga bleibt und St. Pauli II dadurch in der Regionalliga Nord verbleibt.

Die Folge: SV Halstenbek-Rellingen, FC Türkiye Wilhelmsburg und SV Curslack-Neuengamme müssten runter. FK Nikola Tesla wäre als Tabellen-15. dagegen gerettet - und zwar unabhängig davon, was in der Aufstiegsrunde des Eimsbütteler TV passiert.

Wentorf würde als bester Bezirksliga-Vizemeister profitieren

Auch unterhalb der Oberliga würde sich die Lage verändern. Der SC Wentorf wäre einer der großen Gewinner. Wentorf hatte in der Bezirksliga Hamburg Ost eine herausragende Saison gespielt, wurde aber nur wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem Meiendorfer SV nicht Meister. Beide Teams beendeten die Saison punktgleich, Meiendorf stieg direkt in die Landesliga auf.

Wentorf blieb zunächst nur Rang zwei - allerdings mit dem besten Quotienten aller Bezirksliga-Vizemeister. Wenn durch die Havelse-Konstellation zusätzliche Plätze entstehen, würde Wentorf als fünfter Bezirksliga-Klub in die Landesliga aufsteigen.

Damit würde eine starke Saison doch noch belohnt. Aus dem bitteren zweiten Platz hinter Meiendorf würde nachträglich der Sprung nach oben werden.

Weitere Aufsteiger bis in die Kreisliga

Die Kettenreaktion würde nicht bei Wentorf enden. Durch den frei werdenden Platz und die daraus entstehenden Verschiebungen gäbe es nach aktuellem Stand drei zusätzliche Bezirksliga-Aufsteiger und zwölf zusätzliche Kreisliga-Aufsteiger. Die Wirkung würde also bis tief in den Hamburger Amateurfußball reichen.

Solche Konstellationen zeigen, wie eng das Hamburger Ligensystem mit Entscheidungen in der 3. Liga und Regionalliga verbunden ist. Ein Zwangsabstieg in München kann dafür sorgen, dass in Hamburg mehrere Vereine plötzlich doch noch aufsteigen oder die Klasse halten.

ETV kann die Lage noch deutlich verbessern

Damit ist die Rechnung aber noch nicht am Ende. Die Ausgangslage kann sich für Hamburg sogar noch einmal deutlich verbessern - und zwar durch den Eimsbütteler TV. Der ETV hat die ersten beiden Spiele der Regionalliga-Relegation gewonnen und steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Regionalliga Nord!

>>> Zur Relegation der Regionalliga Nord

Dann bekäme auch die vorsorglich angesetzte Oberliga-Relegation zwischen Bramfelder SV und TBS Pinneberg eine ganz neue Bedeutung. Das Duell wäre dann nicht mehr nur ein Spiel um eine theoretische Nachrückerposition, sondern ernst: Der Sieger würde tatsächlich am Sonntag in die Oberliga Hamburg aufsteigen.

Nach dem 2:2 im Hinspiel ist vor dem Rückspiel alles offen. Bramfeld hatte gegen TBS einen 0:2-Rückstand durch zwei Elfmetertore von Louis Mandel noch ausgeglichen. Sollte der ETV aufsteigen, würde dieses Rückspiel plötzlich zu einem echten Aufstiegsspiel.

Auch Germania Schnelsen würde hochgehen

Ein ETV-Aufstieg hätte zudem weitere Folgen in den Landesligen. Dann gäbe es einen sechsten Landesliga-Aufsteiger. Davon würde TuS Germania Schnelsen profitieren. Der Klub wäre als zweitbester Vizemeister der Bezirksligen der nächste Nachrücker und würde ebenfalls in die Landesliga aufsteigen.

Damit wäre nicht nur Wentorf nachträglich oben, sondern auch Schnelsen. Aus einer ohnehin schon großen Verschiebung würde eine noch größere Aufstiegswelle.

Bis zu 13 zusätzliche Kreisliga-Aufsteiger

Auch darunter würde sich die Zahl der zusätzlichen Plätze weiter erhöhen. Sollte Havelse in der 3. Liga bleiben und der ETV zusätzlich in die Regionalliga aufsteigen, gäbe es insgesamt vier zusätzliche Bezirksliga-Aufsteiger und 13 zusätzliche Kreisliga-Aufsteiger.

Für viele Vereine, die ihre Saison sportlich eigentlich schon abgeschlossen haben, bleibt die Lage damit weiter offen. Während Havelse auf die endgültige Bestätigung der Drittliga-Zulassung wartet und der ETV um den Regionalliga-Aufstieg kämpft, schauen zahlreiche Hamburger Klubs auf Entscheidungen, die ihre eigene Ligazugehörigkeit nachträglich verändern können.

Hamburg hängt an Havelse und Eimsbüttel

Die Rechnung ist kompliziert, aber die Kernpunkte sind klar. Bleibt Havelse in der 3. Liga, hält St. Pauli II die Regionalliga, Nikola Tesla bleibt in der Oberliga und Wentorf steigt in die Landesliga auf. Steigt zusätzlich der ETV in die Regionalliga auf, wird die Oberliga-Relegation zwischen Bramfeld und TBS zu einem echten Aufstiegsduell, und auch Germania Schnelsen darf hoch.

Damit kann eine Entscheidung am Grünen Tisch in München zusammen mit Eimsbüttels sportlichem Erfolg eine ganze Reihe Hamburger Vereine bewegen. Für einige wäre es die Rettung, für andere der nachträgliche Aufstieg. Der Hamburger Fußball wartet deshalb nicht nur auf Ergebnisse auf dem Platz - sondern auch auf die endgültige Bestätigung der nächsten Dominosteine.

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