Zwangsabstieg für Mesopotamien, Altenwerder II rettet sich

Der Zwangsabstieg des SVS Mesopotamien ist nun endgültig besiegelt. Nachdem das Sportgericht des Hamburger Fußball-Verbandes den Klub bereits wegen zweier schuldhaft verursachter Spielabbrüche aus dem laufenden Spielbetrieb ausgeschlossen hatte, bestätigte nun auch das HFV-Verbandsgericht diese Entscheidung und wies den Einspruch der SVS-Verantwortlichen zurück. Damit steht fest: Der Tabellenvierte der Kreisliga 2 muss in der kommenden Saison in der Kreisklasse einen kompletten Neustart wagen.

Zwangsabstieg für SVS Mesopotamien bestätigt – Neustart in der Kreisklasse, Altenwerder II hält Klasse

Der erste Spielabbruch ereignete sich am 15. November 2024 beim Gastspiel des SVS bei der Zweitvertretung des FTSV Altenwerder, das nach tumultartigen Szenen abgebrochen und am grünen Tisch mit 3:0 für Altenwerder gewertet wurde. Am 6. April 2025 folgte dann der zweite Vorfall – beim Auswärtsspiel gegen Nikola Tesla II, das ebenfalls nicht zu Ende gespielt wurde. Das Team vom SVS Mesopotamien verließ vorzeitig das Spielfeld, weil ihr Kapitän vom Schiedsrichter rassistisch beleidigt worden sein soll. Da laut HFV-Satzung zwei schuldhaft verursachte Spielabbrüche zum Ausschluss führen, war die Konsequenz klar: Zwangsabstieg.

Profiteur der Entscheidung ist ausgerechnet der FTSV Altenwerder II, gegen den der erste Spielabbruch stattfand. Die Bezirksliga-Reserve, die sportlich als Tabellen-15. bereits abgestiegen war, kletterte durch den SVS-Ausschluss noch auf den rettenden 14. Platz und bleibt somit in der Kreisliga.