 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Zwangsabstieg des SSV Allendorf überschattet KOL-Spieltag

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West erlebt der Club aus dem Haigerer Stadtteil einen der „schwärzesten Tage“. Der Nichtantritt des SSV gegen Beilstein zieht Konsequenzen nach sich +++

von Redaktion · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic, IMAGO IMAGES

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Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West haben sich einige Teams mit großer Lust dem Versenken des Leders im gegnerischen Kasten gewidmet. Im Dill-Derby zwischen dem SSV Frohnhausen und Sechshelden gab es fünf Tore zu sehen, beim Gastspiel der SG Seelbach/Scheld in Oberbiel sogar deren sieben. Überschattet wurde der Spieltag aber vor dem mittlerweile schon dritten Nichtantritt des SSV Allendorf, der den Zwangsabstieg der Truppe aus dem Haigerer Stadtteil bedeutet.

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