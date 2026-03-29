Zwangsabstieg des SSV Allendorf überschattet KOL-Spieltag

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Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West haben sich einige Teams mit großer Lust dem Versenken des Leders im gegnerischen Kasten gewidmet. Im Dill-Derby zwischen dem SSV Frohnhausen und Sechshelden gab es fünf Tore zu sehen, beim Gastspiel der SG Seelbach/Scheld in Oberbiel sogar deren sieben. Überschattet wurde der Spieltag aber vor dem mittlerweile schon dritten Nichtantritt des SSV Allendorf, der den Zwangsabstieg der Truppe aus dem Haigerer Stadtteil bedeutet.