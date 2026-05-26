Zwangsabstieg? 1860 München wieder mal vor ungewisser Zukunft

Der TSV 1860 München hat eine enttäuschende Saison 2025/26 hinter sich. War die Euphorie bei den Löwen im vergangenen Sommer nach Transfers wie Kevin Volland oder Florian Niederlechner riesengroß, stellte sich rasch wieder der Blues bei den Blauen von der Grünwalder Straße ein. Coach Patrick Glöckner "überlebte" die Wiesn nicht und musste Ende September nach drei Pleiten in Folge gehen. Nach langem Hin und Her wurde Markus Kauczinski als Nachfolger präsentiert. Der 55-Jährige schien die Sechziger wieder in die Spur zu bringen, doch letztlich mussten die Löwen im Aufstiegsrennen früh abreißen lassen. In der Schlussphase der Saison lief kaum noch etwas zusammen.
Negativer Höhepunkt eines verkorksten Schlussspurts war am vergangenen Samstag die Pleite im Endspiel des Bayerischen Totopokals. Die Sechziger unterlagen dem Regionalligisten Würzburger Kickers im Elfmeterschießen und stehen damit auch ohne Pokalerfolg da, der zumindest als kleines Trostpflaster hätte verkauft werden können.
Und als wäre die Stimmung an der Grünwalder Straße nicht schon getrübt genug, platzte diese Meldung am Dienstagmorgen wie ein Bombe in den blauen Kosmos: Wie die "BILD"-Zeitung als Erste berichtete, plagen den Giesinger Traditionsklub mal wieder heftige finanzielle Probleme. Die "BILD" will erfahren haben, dass es sich dabei um ein Defizit in Höhe von 2,7 Millionen Euro handeln soll.
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