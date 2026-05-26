Zwangsabstieg? 1860 München wieder mal vor ungewisser Zukunft Die "BILD" berichtet über große finanzielle Schwierigkeiten bei den Löwen +++ Lizenz für die 3. Liga in Gefahr von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Dem TSV 1860 München droht Ungemach. – Foto: Frank Scheuring

Der TSV 1860 München hat eine enttäuschende Saison 2025/26 hinter sich. War die Euphorie bei den Löwen im vergangenen Sommer nach Transfers wie Kevin Volland oder Florian Niederlechner riesengroß, stellte sich rasch wieder der Blues bei den Blauen von der Grünwalder Straße ein. Coach Patrick Glöckner "überlebte" die Wiesn nicht und musste Ende September nach drei Pleiten in Folge gehen. Nach langem Hin und Her wurde Markus Kauczinski als Nachfolger präsentiert. Der 55-Jährige schien die Sechziger wieder in die Spur zu bringen, doch letztlich mussten die Löwen im Aufstiegsrennen früh abreißen lassen. In der Schlussphase der Saison lief kaum noch etwas zusammen.

Negativer Höhepunkt eines verkorksten Schlussspurts war am vergangenen Samstag die Pleite im Endspiel des Bayerischen Totopokals. Die Sechziger unterlagen dem Regionalligisten Würzburger Kickers im Elfmeterschießen und stehen damit auch ohne Pokalerfolg da, der zumindest als kleines Trostpflaster hätte verkauft werden können.



Und als wäre die Stimmung an der Grünwalder Straße nicht schon getrübt genug, platzte diese Meldung am Dienstagmorgen wie ein Bombe in den blauen Kosmos: Wie die "BILD"-Zeitung als Erste berichtete, plagen den Giesinger Traditionsklub mal wieder heftige finanzielle Probleme. Die "BILD" will erfahren haben, dass es sich dabei um ein Defizit in Höhe von 2,7 Millionen Euro handeln soll.





Wie es nun weitergeht? Auf jeden Fall brauchen die Löwen schnell Geld. Denn der DFB fordert, diese Liquiditätslücke bis 3. Juni 12 Uhr zu schließen bzw. die Liquidität nachzuweisen, ansonsten droht den Sechzigern der Entzug der Lizenz für die 3. Liga und der Zwangsabstieg in die Regionalliga.



Bei den Löwen richten sich nun wieder einmal alle Blicke auf Hasan Ismaik. Gleicht der Investor das Defizit erneut aus? Schwer zu sagen. Der umstrittene Jordanier wollte eigentlich seine Anteile zuletzt unbedingt loswerden und schien das Interesse an 1860 verloren zu haben. Dass er nun erneut tief in die Tasche greift, um den angeschlagenen Drittligisten ein weiteres Mal zu retten, darf derzeit zumindest angezweifelt werden.