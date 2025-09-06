Zuzenhausen (weiß) liegt derzeit hinter den Erwartungen zurück. – Foto: Rainer Jacksch

Zuzenhausen braucht einen Dreier Verbandsliga +++ Es steht eine wegweisende englische Woche an +++ Am Samstag um 17 Uhr kommt die SG Heidelberg-Kirchheim Verlinkte Inhalte Verbandsliga Zuzenhausen Niklas Kissel

Der FC Zuzenhausen kommt nur sehr schwer in die Gänge und steht bei ernüchternden zwei Punkten aus vier Spielen. Am Samstag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim ist der Erfolgsdruck groß, es muss im Prinzip ein Dreier her, sonst droht sich das vordere Tabellendrittel sehr früh zu verabschieden. Anpfiff im Häuselgrundweg ist um 17 Uhr.

Es gilt einiges aufzuarbeiten. "Wir haben uns am Montag mit dem Spielerrat zusammengesetzt und ein sehr gutes Gespräch geführt aus dem wir die richtigen Schlüsse ziehen werden", sagt Niklas Kissel. Zu sehr wollte Zuzenhausens Trainer allerdings nicht ins Detail gehen, es dürfte jedoch offensive wie defensive Themen gleichermaßen zur Sprache gekommen sein. Nur drei geschossene Tore nach vier Spielen legen eine akute Abschlussschwäche nahe und in der Abwehr sagt die Statistik, die dank neuer Videoaufzeichnungen große Aussagekraft besitzt, dass von zwölf Schüssen aufs Tor neun im Netz landeten. "Wir lassen zu viele klare Chancen zu und vorne bekommen wir unsere Angriffe nicht zu Ende gespielt", konstatiert Kissel.

Besserung ist notwendig, wenn am Samstag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim nicht das nächste sieglose Spiel folgen soll. "Aufgrund der Tabellensituation muss man sie als Favorit bezeichnen", sagt Zuzenhausens Trainer und verweist auf, "deren starken Offensive mit einigen etablierten Verbandsliga-Kickern um Marc Haffa oder Sinisa Sprecakovic." Das sind für die anfällige FC-Abwehr nicht gerade positive Aussichten. Immerhin verspricht die personelle Lage Entspannung. Der zuletzt erkrankte spielende Co-Trainer Marc Schneckenberger steht wieder voll im Saft und weitere Verletzte scharren regelrecht mit den Hufen. Die Neuzugänge Yannick Schneider und Paul Rottmann sowie der langjährige Außenbahnmann Marcel Erhard haben sich wieder an die erste Elf herangekämpft.