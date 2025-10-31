Lewis Paling bei einem seiner beiden Treffer. – Foto: Berthold Gebhard

Zuze in Fahrt Verbandsliga +++ 4:2-Heimsieg des FC gegen Ziegelhausen/Peterstal +++ Abwehrmann Lewis Paling mit einem Doppelpack

Der FC Zuzenhausen bleibt auf dem Gaspedal. Der 4:2-Heimsieg gegen die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal war der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Spielen und hat die Elf von Niklas Kissel ins gesicherte Mittelfeld geführt.

Garant für den Erfolg war Lewis Paling. Der Abwehrmann steuerte die Treffer zum 2:2 sowie 3:2 selbst bei und lieferte die Vorlage zum 4:2-Endstand durch Yannick Heinlein. "Lewis war unser Mann des Tages", freute sich Kissel für Paling. Zum Vorbericht

Diese Runde wird sich der FC Zuzenhausen nicht mehr so einfach in die obere Tabellenregion verbessern können. Es gilt jedoch weiter die Lücke zu den Abstiegsrängen zu vergrößern und dabei können die Grün-Weißen am Samstag einen großen Schritt machen. Um 14.30 Uhr empfangen sie die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal im Häuselgrundweg. Angesichts der Eindrücke der letzten Wochen ist das ein absoluter Muss-Dreier für Zuze. Tore schießt der FC zwar immer noch nicht im Überfluss, aber mittlerweile steht die Abwehr so stabil, dass sich der Oberliga-Absteiger nach und nach aus der unteren Tabellenregion Richtung Mittelfeld verabschiedet. "Drei Mal zu Null in den letzten vier Spielen ist sehr erfreulich und positiv hervorzuheben", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter wünscht sich bis zur Winterpause, "so viele Punkte wie möglich, um relativ entspannt in die Pause gehen zu dürfen."