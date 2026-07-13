 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Zuwachs in der Kreisklasse: Die Staffeleinteilung im Salzlandkreis

Aus dem Verband +++ Fünf neue Teams auf dem Kleinfeld und vier in der 2. Kreisklasse

von Kevin Gehring · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Bartaune

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Salzlandliga
1. Kreisklasse 1
2. Kreisklasse 1
Kreisliga
KK Kleinfeld Süd

Der Kreisfachverband Salzlandkreis verzeichnet zur neuen Saison 2026/27 ein Plus an Mannschaften. Das geht es aus Staffeleinteilung hervor. In der 2. Kreisklasse und der Kleinfeld-Kreisklasse gibt es einen ordentlichen Zuwachs.

Mit dem SV Blau-Weiß Könnern, dem SV Sankt Georg Hecklingen III, der SG Kleinmühlingen III/Wespen II und dem SSV Blau-Weiß Breitenhagen starten in der neuen Spielzeit gleich vier neue Teams im Kleinfeld-Spielbetrieb, der deshalb auf zwei Staffel aufgeteilt wird. Außerdem nimmt der SV Eintracht Gommern II aus dem Jerichower Land künftig im Salzlandkreis teil.

Davon profitiert auch der Großfeld-Spielbetrieb: Mit dem VfB Glöthe II und der SG Neuborna sind zwei Mannschaften den Schritt gegangen vom Kleinfeld in die 2. Kreisklasse. Außerdem verzeichnet die 2. Kreisklasse mit dem SV Rathmannsdorf und SG Plötzkau III/Ilberstedt zwei Neuanmeldungen im Betrieb.

So sieht die Kreisoberliga Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus

  1. SV Einheit Bernburg (Ab)
  2. SV Blau-Weiß Pretzien
  3. SV Rotation Aschersleben
  4. MTV Welsleben
  5. FSV Drohndorf-Mehringen
  6. SC Bernburg II
  7. SV Sankt Georg Hecklingen
  8. Union Schönebeck II
  9. BSC Biendorf
  10. SV Wacker Felgeleben
  11. Egelner SV Germania
  12. SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
  13. SV Plötzkau II (Auf)
  14. TSV Blau-Weiß Eggersdorf (Auf)

So sieht die Kreisliga Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus

  • SV Staßfurt II/Neundorf (Ab)
  • SG Schneidlingen/Cochstedt (Ab)
  • SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
  • SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
  • TSG Calbe
  • SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
  • SV 08 Baalberge II
  • SV Saxonia Gatersleben
  • SSV Blau-Weiß Barby
  • SG Grün-Weiß Beesenlaublingen
  • FSV Rot-Weiß Alsleben
  • SV Warthe Hakeborn
  • ESV Lokomotive Güsten (Auf)
  • VfB Neugattersleben (Auf)

So sieht die 1. Kreisklasse Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus

  • SSV Grün-Weiß Schadeleben (Ab)
  • FSV Eiche Pobzig (Ab)
  • Froser SV Anhalt
  • SV Einheit Bernburg II
  • SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun II
  • MTV Welsleben
  • VfB Glöthe
  • SG Wespen/Kleinmühlingen II
  • SV Traktor Westdorf
  • Heteborner SV
  • SC Seeland II (Auf)
  • SG Gerbitz/Altenburg (Auf)
  • FSV Blau-Weiß Biere (Auf)
  • SV Rotation Aschersleben (Auf)

So sieht die 2. Kreisklasse Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus

  • FSV Drohndorf-Mehringen II (Ab)
  • WSG Schönebeck/Felgeleben II
  • FC Bode Löderburg
  • ESV Lokomotive Güsten II
  • SG Preußlitz/Peißen II
  • SV Blau-Weiß Pretzien II
  • SG Bebitz/Alsleben II
  • SV Sankt Georg Hecklingen II
  • VfB Glöthe II (zuletzt Kleinfeld)
  • SG Neuborna (zuletzt Kleinfeld)
  • SV Rathmannsdorf (Neu)
  • SG Plötzkau III/Ilberstedt (Neu)

So sieht die Kreisklasse Kleinfeld Süd Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus

  • SV Blau-Weiß Etgersleben
  • 1. FSV Nienburg II
  • SG Einheit Bernburg III/Rathmannsdorf II
  • SG Gerbitz/Altenburg II
  • SV Sportlust Gröna
  • SG Cochstedt/Schneidlingen II
  • SC Bernburg III
  • SV Blau-Weiß Könnern (Neu)

So sieht die Kreisklasse Kleinfeld Nord Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus

  • SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
  • SG Wacker Felgeleben III/WSG Schönebeck II
  • Union Schönebeck III
  • SV Eintracht Gommern II
  • SV Sankt Georg Hecklingen III (Neu)
  • SG Kleinmühlingen III/Wespen II (Neu)
  • SSV Blau-Weiß Breitenhagen (Neu)