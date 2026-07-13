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Allgemeines
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Zuwachs in der Kreisklasse: Die Staffeleinteilung im Salzlandkreis
Aus dem Verband +++ Fünf neue Teams auf dem Kleinfeld und vier in der 2. Kreisklasse
Der Kreisfachverband Salzlandkreis verzeichnet zur neuen Saison 2026/27 ein Plus an Mannschaften. Das geht es aus Staffeleinteilung hervor. In der 2. Kreisklasse und der Kleinfeld-Kreisklasse gibt es einen ordentlichen Zuwachs.
Mit dem SV Blau-Weiß Könnern, dem SV Sankt Georg Hecklingen III, der SG Kleinmühlingen III/Wespen II und dem SSV Blau-Weiß Breitenhagen starten in der neuen Spielzeit gleich vier neue Teams im Kleinfeld-Spielbetrieb, der deshalb auf zwei Staffel aufgeteilt wird. Außerdem nimmt der SV Eintracht Gommern II aus dem Jerichower Land künftig im Salzlandkreis teil.
Davon profitiert auch der Großfeld-Spielbetrieb: Mit dem VfB Glöthe II und der SG Neuborna sind zwei Mannschaften den Schritt gegangen vom Kleinfeld in die 2. Kreisklasse. Außerdem verzeichnet die 2. Kreisklasse mit dem SV Rathmannsdorf und SG Plötzkau III/Ilberstedt zwei Neuanmeldungen im Betrieb.
So sieht die Kreisoberliga Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus
SV Einheit Bernburg (Ab)
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Rotation Aschersleben
MTV Welsleben
FSV Drohndorf-Mehringen
SC Bernburg II
SV Sankt Georg Hecklingen
Union Schönebeck II
BSC Biendorf
SV Wacker Felgeleben
Egelner SV Germania
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Plötzkau II (Auf)
TSV Blau-Weiß Eggersdorf (Auf)
So sieht die Kreisliga Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus
SV Staßfurt II/Neundorf (Ab)
SG Schneidlingen/Cochstedt (Ab)
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
TSG Calbe
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
SV 08 Baalberge II
SV Saxonia Gatersleben
SSV Blau-Weiß Barby
SG Grün-Weiß Beesenlaublingen
FSV Rot-Weiß Alsleben
SV Warthe Hakeborn
ESV Lokomotive Güsten (Auf)
VfB Neugattersleben (Auf)
So sieht die 1. Kreisklasse Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus
SSV Grün-Weiß Schadeleben (Ab)
FSV Eiche Pobzig (Ab)
Froser SV Anhalt
SV Einheit Bernburg II
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun II
MTV Welsleben
VfB Glöthe
SG Wespen/Kleinmühlingen II
SV Traktor Westdorf
Heteborner SV
SC Seeland II (Auf)
SG Gerbitz/Altenburg (Auf)
FSV Blau-Weiß Biere (Auf)
SV Rotation Aschersleben (Auf)
So sieht die 2. Kreisklasse Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus
FSV Drohndorf-Mehringen II (Ab)
WSG Schönebeck/Felgeleben II
FC Bode Löderburg
ESV Lokomotive Güsten II
SG Preußlitz/Peißen II
SV Blau-Weiß Pretzien II
SG Bebitz/Alsleben II
SV Sankt Georg Hecklingen II
VfB Glöthe II (zuletzt Kleinfeld)
SG Neuborna (zuletzt Kleinfeld)
SV Rathmannsdorf (Neu)
SG Plötzkau III/Ilberstedt (Neu)
So sieht die Kreisklasse Kleinfeld Süd Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus
SV Blau-Weiß Etgersleben
1. FSV Nienburg II
SG Einheit Bernburg III/Rathmannsdorf II
SG Gerbitz/Altenburg II
SV Sportlust Gröna
SG Cochstedt/Schneidlingen II
SC Bernburg III
SV Blau-Weiß Könnern (Neu)
So sieht die Kreisklasse Kleinfeld Nord Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus