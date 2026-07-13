Zuwachs in der Kreisklasse: Die Staffeleinteilung im Salzlandkreis Aus dem Verband +++ Fünf neue Teams auf dem Kleinfeld und vier in der 2. Kreisklasse von Kevin Gehring · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Bartaune

Der Kreisfachverband Salzlandkreis verzeichnet zur neuen Saison 2026/27 ein Plus an Mannschaften. Das geht es aus Staffeleinteilung hervor. In der 2. Kreisklasse und der Kleinfeld-Kreisklasse gibt es einen ordentlichen Zuwachs.

Mit dem SV Blau-Weiß Könnern, dem SV Sankt Georg Hecklingen III, der SG Kleinmühlingen III/Wespen II und dem SSV Blau-Weiß Breitenhagen starten in der neuen Spielzeit gleich vier neue Teams im Kleinfeld-Spielbetrieb, der deshalb auf zwei Staffel aufgeteilt wird. Außerdem nimmt der SV Eintracht Gommern II aus dem Jerichower Land künftig im Salzlandkreis teil. Davon profitiert auch der Großfeld-Spielbetrieb: Mit dem VfB Glöthe II und der SG Neuborna sind zwei Mannschaften den Schritt gegangen vom Kleinfeld in die 2. Kreisklasse. Außerdem verzeichnet die 2. Kreisklasse mit dem SV Rathmannsdorf und SG Plötzkau III/Ilberstedt zwei Neuanmeldungen im Betrieb.

So sieht die Kreisoberliga Salzlandkreis in der Saison 2026/27 aus