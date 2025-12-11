Zuwachs fürs Trainerteam zur kommenden Saison! Özkan kommt dazu

Seit der laufenden Saison steht Viktor Maier als Cheftrainer an der Seitenlinie vom SV Vorwärts Nordhorn. Mit Colin Heins hat der Tabellendritte einen spielenden Co-Trainer mit im Trainerteam und Uwe Sledz ist für die Keeper zuständig. Ab der kommenden Saison wird Cüneyt Özkan das Trainerteam verstärken..

Colin Heins, der in der laufenden Saison bereits elf Mal auf dem Platz stand und dabei zwei Treffer markierte, wird dann ab der kommenden Saison nur noch an der Seitenlinie als Co-Trainer stattfinden. Dazu kommt Cüneyt Özkan, der bereits seit zwei Jahren im Verein tätig ist und die A-Jugend trainierte.

Der 44-Jährige war als aktiver Fussballer in etlichen Partien in der Oberliga für den SV Meppen, Cloppenburg und den BSV Rehden im Einsatz und spielte auch für Eintracht Nordhorn und den FC Schüttorf. Seit 2015 steht Özkan an der Seitenlinie als Trainer. Sein Beginn war bei Esterwegen, mit denen er in die Kreisliga aufstieg und drei Jahre im Amt war. Es folgte eine Station bei der SG Gronau, ehe der 44-Jährige die A-Jugend vom SV Vorwärts Nordhorn übernahm.