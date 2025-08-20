Zuversichtlich ins Kreisduell – trotz ungewöhnlichem Spielplan

Am Mittwochabend empfängt die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen die SG Reinhardshagen zum Nachholspiel in der Gruppenliga Kassel 2. Während die Gastgeber mit nur einem Punkt aus drei Begegnungen noch nicht richtig in die Saison gefunden haben, reist die SGR mit vier Zählern aus zwei Partien an und möchte ihre gute Ausgangslage festigen.

„Die Mentalität in der Mannschaft ist äußerst gut. Erst gemeinsam feiern, dann gemeinsam schwitzen – so haben wir das spielfreie Wochenende bei der Vaaker Kirmes und einer zusätzlichen Trainingseinheit genutzt“, berichtet Teammanager Sebastian Gottmann. Taktisch sieht er sein Team gut vorbereitet, einzig die Chancenverwertung sei zuletzt ein Manko gewesen.

Mit Blick auf die Tabelle macht Gottmann deutlich, dass das Ziel klar ein Sieg sei: „Wir wissen, was uns in Breuna erwartet und dass es kein Selbstläufer wird. Die SG WBO ist zuhause immer schwer zu bespielen.“ Dennoch möchte Reinhardshagen an den starken Saisonstart anknüpfen und die bisherige Punkteausbeute ausbauen.

Dass die SGR bisher weniger Partien als die Konkurrenz bestritten hat, sieht Gottmann nicht als Nachteil. „Die Verlegungen waren auf unseren Wunsch hin, sodass einige Späturlauber im Training aufholen konnten“, erklärt er. Auch die ungewohnte Serie an Wochenspielen bereite ihm keine Sorgen: „Ich bin von der Qualität und Einstellung unserer Jungs überzeugt.“