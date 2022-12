Zuversicht im Ab- und Gelassenheit im Aufstiegskampf Die beiden Fußball-Oberligisten TSG Backnang und SG Sonnenhof Großaspach feiern mit sehr unterschiedlichen Gefühlen Weihnachten.

Während die Elf aus den Etzwiesen im Tabellenkeller um den Klassenverbleib bangt, hat die Mannschaft aus dem Fautenhau Chancen, nächste Saison wieder in der Regionalliga um Punkte zu kämpfen. Doch so wie sich TSG-Macher Marc Erdmann optimistisch gibt, dass sein Team nach der Winterpause die Kurve kriegt, warnt SG-Sportvorstand Michael Ferber beim Tabellenzweiten, sich auf dem bislang Erreichten auszuruhen.

Marc Erdmann: Bei unserer Mannschaft wechselten Licht und Schatten zu oft ab und wir haben eindeutig zu viele Gegentore kassiert. Die Fehlerquote war gerade im Defensivverhalten zu groß und wir haben es dem Gegner oft zu leicht gemacht, Tore zu erzielen. Besonders die Auftritte bei den Niederlagen in Villingen, Holzhausen sowie zu Hause gegen Ravensburg und Reutlingen waren sehr enttäuschend. In den Spielen hat unsere Mannschaft weit unter Normalform agiert.

Marc Erdmann: Natürlich sind wir mit der Punktausbeute und der Platzierung unzufrieden. Gerade am Anfang fehlte eindeutig Kontinuität. Wir haben bei Topteams wie den Kickers und in Göppingen gezeigt, was wir können. Auch der tolle und in der Höhe verdiente Sieg in Rielasingen war sehr überzeugend. Bei der ärgerlichen und völlig unnötigen Heimniederlage gegen Offenburg haben wir uns nach einer 2:0-Führung selbst geschlagen. Positiv stimmt mich auch die überragende Leistung in der ersten Halbzeit im Derby in Aspach. Bis zur Pause hätten wir das Spiel aufgrund der vielen Chancen für uns entscheiden müssen.

Ist bei Ihrem Verein angedacht, dass es über die Winterpause personelle Veränderungen gibt und wie weit sind die Planungen da bereits fortgeschritten?

Marc Erdmann: Änderungen gibts definitiv auf dem Posten des Cheftrainers. Da führen wir intensiv Gespräche. Auch beim Kader will ich nicht ausschließen, dass es Änderungen gibt. Das betrifft Ab- wie Zugänge. Wir hoffen und freuen uns zudem auf die Rückkehr von Marcel Knauss und Kapitän Julian Geldner, die uns sicher weitere Qualität bescheren.

Michael Ferber: Mit Verteidiger Zafer Sabuncu und Mittelfeldspieler Burak Alabas gibt es bei uns zwei Abgänge. Beide kommen bei uns nicht zum Zug, sind aber erst 19 Jahre alt und müssen spielen. Zudem bleibt unser Hauptaugenmerk ein zusätzlicher Innenverteidiger.

Wie lautet das Ziel nun für die noch ausstehenden 14 Begegnungen?

Marc Erdmann: An unserer Vorgabe hat sich nichts verändert. Das Ziel war bereits zu Saisonbeginn der Klassenverbleib. Nur darum wird es für die TSG auch weiterhin gehen. Wichtig wird für uns nach der Winterpause sein, solche Leistungen wie zuletzt beim Derby in Großaspach kontinuierlich in jedem Spiel auf den Rasen zu bringen. Uns muss es einfach gelingen, das vorhandene Können abzurufen.

Michael Ferber: Selbstverständlich wollen wir Platz zwei verteidigen. Wir wissen aber sehr wohl, dass wir uns nicht ausruhen dürfen. Vor allem Pforzheim kommt immer besser ins Rollen. Wir müssen genau so hart weiterarbeiten. Klar ist auch: Noch gratulieren wir den Kickers nicht zur Meisterschaft.

Was für Folgen hat es, wenn am Ende der Runde das Saisonziel verfehlt wird?

Marc Erdmann: Mit dieser Frage beschäftige ich mich gar nicht, da wir die Klasse halten werden. Wir haben dafür die nötige Qualität. Nur müssen wir die künftig eben auch regelmäßig beweisen.

Michael Ferber: Keine. Ein Aufstieg war und ist kein Muss. Klar ist aber, bleiben wir in der Oberliga, stellen wir Trainerteam und Kader so zusammen, dass wir nächstes Jahr voll angreifen.

