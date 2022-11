Nemanja Protic (links) und Florian Metzinger (rechts) vom SV Solvay Freiburg gratulieren ihrem Mannschaftskameraden Manolito Kobi zu dessen Treffer im Derby bei den SF Eintracht. Solvay gewann am Ende mit 3:2. – Foto: Jürgen Grödel

Zuversicht bei Solvay nach Sieg im Freiburger Derby Reute dreht Aufsteigerduell gegen Gundelfingen/Wildtal +++ Biengen trotz toller Aufholjagd glücklos +++ Im Abstiegsrennen zieht Freiburg-St. Georgen an Oberried vorbei

Nach dem 3:2-Auswärtssieg im Freiburger Derby blickt die Mannschaft des SV Solvay Freiburg wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Der FC Emmendingen kehrte mit einem 4:0 an an die Tabellenspitze zurück. Punktgleich mit dem Ligaprimus ist der SC Reute, der im Aufsteigerduell gegen Gundelfingen/Wildtal einen 1:3-Pausenrückstand zum 4:3 drehte. Mundingen unterlag in Prechtal trotz dominanten Auftretens mit 1:3. Biengen zeigte gegen Nordweil/Wagenstadt eine tolle Aufholjagd, ein zählbarer Erfolg blieb den Gelbschwarzen aber versagt. Freiburg-St. Georgen zog mit dem 2:1-Erfolg in Oberried am Konkurrenten vorbei auf den Nichtabstiegsplatz zwölf.

Tore: 0:1 Robert Mädler (54.), 1:1 Ulrich Winterer (67.), 2:1 Michael Moser (68.), 3:1 Michael Moser (90.+3) Schiedsrichter: Philipp Eschle (Gütenbach) – Zuschauer: 120 Der SV Mundingen präsentierte sich als der erwartet form- und spielstarke Gegner und diktierte von Anfang an das Geschehen. Die SG Prechtal/Oberprechtal wehrte sich nach Kräften und konnte ein 0:0 in die Pause retten. Nach dem Seitenwechsel gaben die Gäste weiterhin den Ton an. In der 54. Minute erzielte Robert Mädler die längst überfällige Führung für den SVM. Danach fanden die Prechtäler endlich besser ins Spiel. Knackpunkt – oder vielmehr die Knackpunkte – der Begegnung waren die 67. und 68. Minute, als die SG unter gütiger Mithilfe der Gäste erst egalisieren und dann in Führung gehen konnte. Die Einheimischen hatten damit ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen und verdienten sich in der Folge den Sieg. Mundingen versuchte vieles, kam aber kaum noch zu klaren Möglichkeiten. Prechtal/Oberprechtal hatte hingegen Pech bei einem Lattenschuss von Robin Dengler und einer Kopfballchance von Kapitän Max Maier. In der Nachspielzeit sorgte Michael Moser mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Tore: 0:1 Balduin Labusch (8.), 0:2 Marius Aich (87.), 1:2 Simon Wunderle (90.) Schiedsrichter: David Daniel Ensoll (Freiburg) – Zuschauer: 110 Nach zwei Siegen hatten die Sportfreunde Oberried die Möglichkeit, mit dem dritten Erfolg den nächsten wichtigen Schritt im Rennen um den Klassenerhalt zu vollziehen. Der FC Freiburg-St. Georgen sah seinerseits die Chance, mit einem Sieg an der Heimelf vorbeizuziehen. Die Voraussetzungen für ein spannendes Duell waren somit gegeben, und die beiden Teams wurden den Erwartungen vollauf gerecht. Die Gäste begannen druckvoll, und Oberried kam zunächst nicht ins Spiel. Das 0:1 in der achten Minute war die logische Folge. Danach konnten die Dreisamtäler die Begegnung ausgeglichener gestalten, St. Georgen hielt jedoch das Ergebnis bis in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, mit mehr Konsequenz das gegnerische Tor anzurennen. Dies glückte den Oberriedern in weiten Teilen auch, allerdings blieben sie im Abschluss glücklos und scheiterten viermal freistehend vor dem Tor. In der 87. Minute erhöhte St. Georgen auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Simon Wunderle fiel zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Tor: 1:0 David Schaeffer (44.) Schiedsrichter: Marc Böhler (Obermünstertal) – Zuschauer: 120 Matthias Rosmanith, der neue Trainer der SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden, konnte der Mannschaft wohl bereits frische Impulse verleihen. Das Schlusslicht trat mutig und engagiert auf, aber die SG Ihringen/Wasenweiler stand defensiv gut geordnet. Kurz vor der Pause konnten die Gäste eine Situation nicht klären, David Schaeffer setzte nach und erzielte das 1:0 für die Kaiserstühler. Nach dem Wiederanpfiff hatte die Heimelf das 2:0 auf dem Fuß, aber Gästetorwart Nico Kraus verhinderte mit den Fingerspitzen den Treffer. Buggingen/Seefelden kämpfte weiter um etwas Zählbares, aber Roman Stiefvater (51.), Silas Böhler mit einem 20-Meter-Schuss (68.) und Hannes Ruhland (80.) frei vor SG-Keeper Fuhr verpassten den möglichen Ausgleich.

Tore: 0:1 Lukas Metzinger (2.), 0:2 Emre Kaya Alp (44.), 0:3 Manolito Kobi (70.), 1:3 Benjamin Markowski (90.), 2:3 Florian Brandt (90.+4.) Schiedsrichter: Benjamin Stockmar (Munzingen) – Zuschauer: 150 Im Freiburger Derby gingen die Gäste vom SV Solvay bereits in der zweiten Minute in Führung, als Lukas Metzinger einen Fehler der SF Eintracht im Aufbauspiel eiskalt ausnutzte. Solvay hatte in der Folge mehr vom Spiel, aber erst kurz vor der Pause traf Emre Kaya Alp zum 0:2-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit sorgte Manolito Kobi mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit rafften sich die SF Eintracht noch einmal auf und kamen bis auf 2:3 heran. Den Sieg der Gäste konnten sie aber nicht mehr gefährden.

Tore: 0:1 Marian Haas (4.), 1:1 Ben Wölfle (58.), 2:1 Tom Weis (66.), 2:2 Linus Engler (82.), 2:3 David Böcherer (88. Foulelfmeter), 2:4 Mustafa Ahmadi (90.+4 Foulelfmeter) Schiedsrichter: Oliver Heidenreich (Heimbach) – Zuschauer: 150 Die Begegnung wurde bereits am Mittwoch ausgetragen und im Artikel "Freiamt-Ottoschwanden gewinnt 4:2 in Simonswald" behandelt.

Tore: 1:0 Delil Özcan (10.), 1:1 Joel Grieshaber (11.), 1:2 Lennart Radensleben (30.), 1:3 Niklas Heizmann (42.), 2:3 Benjamin Bierer (53.), 3:3 Jerome Schulz (72.), 4:3 Oliver Niegot (84. Eigentor) Schiedsrichter: Alexander Benkendorff (Freiburg) – Zuschauer: 150 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Delil Özcan (82./SC Reute) Im Aufsteigerduell ging der SC Reute in der zehnten Minute in Fühung: Nach einem Eckball von Fabrice Élatré war Delil Özcan zur Stelle und köpfte am langen Pfosten ein. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn auf Vorarbeit von Marvin Meixner konnte Joel Grieshaber für die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal egalisieren. In der Folge übernahmen die Gäste das Kommando, von Reute war nur wenig zu sehen. Die Gästeführung durch Lennart Radensleben war die fast schon logische Konsequenz. Kurz vor der Pause nutzte Niklas Heizmann ein Zuspiel von Lukas Gergen zum hochverdienten 3:1-Vorsprung für die Gundelfinger. Die Halbzeitansprache von SCR-Coach Angelo Saggiomo schien aber ihre Wirkung nicht zu verfehlen; Reute kam wie ausgewechselt aus der Kabine. Die Heimelf dominierte in der zweiten Halbzeit, Gundelfingen/Wildtal war nicht mehr so zwingend wie noch im ersten Durchgang. In der 53. Minute glückte Benjamin Bierer ein Kunstschuss, ein direkt verwandelter Eckball. Jerome Schulz gelang nach einer Hereingabe von rechts außen der Ausgleich. In der Schlussphase drehte der SCR die Partie: Stürmer Thomas Bober und Gästetorwart Oliver Niegot gingen beide zum Ball hoch, Bober kam zuerst dran, und Niegot lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Tore: 0:1 Jochen Götz (2.), 0:2 Jochen Götz (21.), 0:3 Dawid Zoglowek (25.), 0:4 Daniel Reiner (34.), 1:4 Justin Klages (35.), 2:4 Justin Klages (64. Foulelfmeter), 3:4 Fabian Kupzick (79.), 4:4 Maik Stöcks (85.), 4:5 Tom Götz (88.) Schiedsrichter: Marco Brendle (Wutöschingen) – Zuschauer: 90 Die SG Nordweil/Wagenstadt zeigte sich beim Gastspiel in Biengen höchst effektiv. Bereits in der zweiten Minute brachte Jochen Götz die Bleichtäler mit einem herrlichen Weitschuss in Führung. In der 21. Minute erhöhte er aus etwas abseitsverdächtiger Position auf 2:0, nur wenig später landete ein 20-Meter-Hammer von Dawid Zoglowek im Biengener Tor. Das 0:4 von Daniel Reiner beantwortete Justin Klages umgehend mit dem 1:4. Der SV Biengen enttäuschte keineswegs, aber der erkrankte Abwehrchef Nick Gladrow wurde schmerzlich vermisst; zudem verteilte die Mannschaft eifrig Fahrkarten vor dem gegnerischen Tor. Doch ungeachtet des klaren Pausenrückstands ließ Biengen nicht nach, sondern kämpfte sich zurück ins Spiel. Die Folge: In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Spiel auf ein Tor, das der Gäste. Nachdem Maik Stöcks im SG-Strafraum gefoult wurde, verwandelte Klages den fälligen Elfmeter zum 2:4. Mit zwei späten Toren schien der SVB die Begegnung zu drehen, aber in der 88. Minute rafften sich die Gäste zu ihrer einzigen gefährlichen Aktion im zweiten Durchgang auf – und erzielten durch Tom Götz den 5:4-Siegtreffer.