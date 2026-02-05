Zuversicht bei den SF Elzach-Yach: Neuer Trainer ist in Sicht

Claudius Bührer (r.) kehrt zur kommenden Saison gemeinsam mit Bruder Florian zu seinem Heimatverein zurück. – Foto: Achim Keller

Die Sportfreunde Elzach-Yach gelten im Fußballbezirk Freiburg seit Jahren als ein Muster an Kontinuität. Angenehm unaufgeregt haben sich die Elztäler in der Verbandsliga etabliert und absolvieren dort derzeit ihre sechste Spielzeit in Serie. "Verbandsligafußball mit den SF Elzach-Yach beinhaltet immer auch, dass sehr vieles passen muss", sagte der damalige Aufstiegstrainer Marco Dufner bereits vor sechs Jahren. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Die Rot-Weißen sind auf talentierte und ehrgeizige Spieler aus der Region und dem eigenen Nachwuchs angewiesen, um sich im ambitionierten Fußball zu behaupten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.