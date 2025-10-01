Zuverlässig, vielseitig, vereinstreu – und jetzt mit 200 Einsätzen

Hüseyin Yüksel hat am vergangenen Sonntag sein 200. Pflichtspiel für den SV Ramlingen-Ehlershausen bestritten. Der 31-Jährige ist seit nunmehr zehn Jahren ein fester Bestandteil des Landesligisten und gilt vereinsintern als Sinnbild für Beständigkeit und Identifikation.

Sein Jubiläum wurde vom Verein mit viel Wertschätzung bedacht. „Hüseyin liefert immer ab“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Gelobt werden nicht nur seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch seine Rolle abseits des Rasens. Als Stimmungsmacher und Vorbild für junge Spieler verkörpere Yüksel die Werte des Vereins „wie kaum ein Zweiter“.

Sportlich ist der Defensivspieler flexibel einsetzbar. In seiner Karriere kam er sowohl in der Innen- als auch in der Außenverteidigung zum Einsatz – aktuell auf der linken Seite. Dass er im Sommer zum RSE zurückgekehrt ist, wurde im Verein als Rückkehr zum „Herzensverein“ begrüßt.