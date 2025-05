Lorenz Helmschrott (links) und der TSV Zusmarshausen setzten beim TSV Welden (rechts Robin Schäfer) mit 5:0 durch. – Foto: Andreas Lode

Zusmarshausen dreht auf Mit einem 5:0-Sieg beim TSV Welden verteidigt der TSV die Tabellenspitze +++ TSV Diedorf landet einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf +++ Schwabegg bremst Kissings Höhenflug +++ Langerringen bleibt mit dem 3:0-Sieg über den TSV Merching weiter im Titelrennen

Während die Kellerkinder SpVgg Auerbach (1:2-Niederlage beim SV Mering II) und SpVgg Westheim (3:3 gegen SV Hammerschmiede) nicht aus dem Quark kommen, landete der TSV Diedorf nach drei Niederlagen in Folge mit einem 3:2-Sieg gegen den TSV Pfersee einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der TSV Zusmarshausen untermauerte die Tabellenführung mit einem 5:0-Sieg auf dem Theklaberg beim TSV Welden. Nun sieht es ganz danach aus, dass der TSV Merching und der Kissinger SC in der neuen Saison erneut der Kreisliga Augsburg angehören werden. Beide verloren ihre Auswärtsspiele, damit ist der Abstand auf die Spitzenränge größer geworden. Die zweite Garnitur des SV Mering feierte einen 2:1-Heimsieg über Auerbach-Streitheim. Verlassen konnte sich die MSV-Reserve wieder einmal auf ihren Torjäger. Dem ASV Hiltenfingen gelang mit einem überzeugenden 3:1 über den SV Ottmarshausen ein weiterer wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

Einen gebrauchten Tag erwischte der TSV Welden im Derby gegen den Tabellenführer aus Zusmarshausen. Die Hausherren machten zu viele Geschenke. Zusmarshausen war besser, das Ergebnis fiel jedoch zu hoch aus. Welden hatte nur in der ersten Halbzeit Chancen durch Zupur (29.) und Stefan Maier (35.). Die Gäste machten es besser und stellten durch Luca Jaskolka (11.) und Raphael Schimunek (34.) auf 0:2. Dem zweiten Treffer ging eine Fehlentscheidung des Unparteiischen voraus, die das Spiel in eine gewisse Richtung lenkte und für ordentlich Diskussionsstoff sorgte. Nach dem Wechsel erhöhten Lukas Drechsler (47.), Marc Sirch (60.) und Max Drechsler (77.) auf 0:5. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Luca Jaskolka (11.), 0:2 Raphael Schimunek (34. Foulelfmeter), 0:3 Lukas Drechsler (47.), 0:4 Marc Sirch (60.), 0:5 Maximilian Drechsler (77.)

Die erste Chance hatten die Gäste durch Christian Pöllmann, aber sein Schuss wurde zur Ecke abgewehrt. Doch nach 12 Minuten stürmte Maximilian Geißler auf den Torwart zu, legte quer zu David Schmid und der schob überlegt zum 1:0 ein. Sechs Minuten später rettete ASV-Torhüter Elias Süßmeir den Vorsprung vor dem einschussbereiten Marco Spengler. Dann war es wieder Maximilian Geißler, der den SVO-Keeper Tobias Kastenhuber beim Abschlag anlief, den Ball abfing und so das 2:0 erzielte. Nun schienen die Hiltenfinger das Spiel im Griff zu haben, doch wie aus heiterem Himmel kam der Ball im eigenen Strafraum zum Ottmarshauser Marius Hackl, der mit Scherenschlag zum 2:1 traf. Kurz vor der Pause scheiterte David Schmid noch einmal an der beherzten Abwehr des Gästetorhüters. In der 49. Minute fischte der auch noch einen Freistoß von Julian Kille aus dem Winkel und nach 74 Minuten blockte Franz Sielemann einen Kille-Schuss ab. Erst danach zogen die Ottmarshauser so etwas wie ein Powerplay auf, um den Ausgleich zu erzielen. Doch in der 87. Minute zog David Schmid bei einem Konter am Torwart vorbei und wurde von ihm mit einem Handfeger gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte David Schmid selbst zum 3:1-Endstand. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Josef Burkhard (Ichenhausen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 David Schmid (12.), 2:0 Maximilian Geißler (23.), 2:1 Marius Hackl (35.), 3:1 David Schmid (87. Foulelfmeter)

Mit dem allerletzten Aufgebot mussten die Gäste eine weitere Niederlage hinnehmen und bleibt auf dem Abstiegsrang. Bezeichnend dafür, dass den 2:1-Anschlusstreffer in der 85. Minute der etatmäßige Torhüter Michael Wenni, der als Feldspieler eingewechselt wurde, erzielte. Unmittelbar vor der Pause war Mering durch Maximilian Kless per Foulelfmeter in Führung gegangen. Zuvor hatten bereits Lukas Weißenböck (Mehring) und Samet Kurt (Auerbach) eine Zeitstrafe abgesessen. Der Meringer Torjäger Kless sorgte dann auch in der 84. Minute für das 2:0, ehe Auerbach zum Ehrentreffer kam. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Lennart Ehring (Griesbeckerzell) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Maximilian Kless (44. Foulelfmeter), 2:0 Maximilian Kless (84.), 2:1 Michael Wenni (85.)

Der TSV Merching (rote Trikots) verlor bei der SpVgg Langerringen 0:3 und verabschiedet sich damit wohl im Titelrennen. – Foto: Rudi Fischer

Das war mal wieder eine überzeugende Leistung der zuletzt wankenden SpVgg. Die Rückkehr von Spielern nach Verletzungspausen machte sich gleich bemerkbar. Nach 16 Minuten nickte der wieder genesene Benedikt Schaffner die Kugel nach einem Freistoß von David Breuer mit dem Kopf zum 1:0 ein. Zwei Minuten später gab es die Rote Karte für den Merchinger Saffet Yildirim wegen Nachtretens und so mussten die Gäste mehr als 70 Minuten in Unterzahl spielen. Das nutzten die Langerringer in der 31. Minute, als Lukas Müller-Daxbacher bei einer Flanke von Benedikt Schaffner frei zum Kopfball kam, zum 2:0 aus. Schaffner selbst erhöhte kurz vor der Pause noch auf 3:0. Damit war die Messe eigentlich gelesen, auch wenn durch eine Gelb-Rote Karte für Daniel Richly ab der 64. Minute beide wieder gleich viele Spieler hatten. Die Gäste holten zwar noch einige Ecken und Freistöße heraus, aber auch die SpVgg kam immer wieder zu Chancen. Am Ende war der 3:0-Sieg klar verdient. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Benedikt Schaffner (16.), 2:0 Lukas Müller-Daxbacher (31.), 3:0 Benedikt Schaffner (45.+1)

Rot: Saffet Yildirim (18./TSV Merching)

Gelb-Rot: Daniel Richly (64./SpVgg Langerringen)

Mit diesem Schuss traf Schwabeggs Benedikt Rehm (weißes Trikot) zum vorentscheidenden 3:1. – Foto: Hieronymus Schneider

Den ersten Kracher im Spiel setzte der Kissinger Marius Horak mit einem Gewaltschuss an die Latte. In der 33. Minute erlief auf der Gegenseite Yannik Mayr einen zu kurzen Rückpass vor dem Gästetorwart Stanislaw Laukart und schoss beherzt zur 1:0-Führung ins lange Eck. Die Kissinger wehrten sich vehement gegen den Rückstand, doch bei einer Riesendoppelchance in der 45. Minute reagierte der Schwabegger Ersatzkeeper Lukas Thoma zweimal glänzend mit Hand und Fuß. In der 49. Minute überraschte Yannik Mayr mit einem Flankenlauf die Kissinger Abwehr, flankte punktgenau zu Stefan Wiedemann und der versenkte den Ball mit dem Kopf zum 2:0. Darauf reagierten die Gäste mit Angriffswellen und Jascha Goelitzer gelang mit einem scharfen Flachschuss auf Vorlage von Lukas Genitheim der Anschlusstreffer zum 2:1. Nun häuften sich die Chancen des KSC. Ein Kopfball von Luca Ruscelli nach Freistoß ging an den Pfosten und dann musste SVS-Keeper Thoma alles riskieren, um vor Guiliano Stark an einen Steilpass zu kommen. Bei dem Duell um den Ball blieben beide am Boden liegen. Schwabegg kam zu Entlastungsangriffen über Yannick Mayr und Sebastian Geiger verpasste eine Kopfballvorlage am Pfosten denkbar knapp. In der 88. Minute gelang Trainer Wolfgang Missenhardt ein Glücksgriff mit der Einwechslung von Benedikt Rehm. Schon eine Minute später erzielte er das 3:1 auf Vorlage von Geiger von der Strafraumlinie aus. In der Nachspielzeit holte Yannik Mayr einen Eckball heraus, den er selbst trat und wieder war Benedikt Rehm diesmal per Kopfball zum 4:1 erfolgreich. Über das anschließende 4:2 durch Karsten Binder konnten sich selbst die Kissinger nicht mehr freuen. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Yannik Mayr (33.), 2:0 Stefan Wiedemann (49.), 2:1 Jascha Goelitzer (56.), 3:1 Benedikt Rehm (89.), 4:1 Benedikt Rehm (90.+2), 4:2 Karsten Binder (90.+4)

Tobias Schneider drehte nach dem 0:1 durch Joachim Bommas (11.) mit zwei Treffern das Spiel zum 2:1 (31. und 71.). In der hektischen Schlussphase glich Bastian Moell zum 2:2 aus (77.). Als Pfersees Magnus Hartmann die Ampelkarte sah, nutzte Florian Thalmeir die nummerische Überzahl zum 3:2-Siegtreffer (86.). Bastian Moell erwischte es in der Nachspielzeit noch mit einer Zeitstrafe. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jonathan Bommas (11.), 1:1 Tobias Schneider (31.), 2:1 Tobias Schneider (71.), 2:2 Bastian Moell (77.), 3:2 Florian Thalmeir (86. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Magnus Hartmann (85./TSV Pfersee)