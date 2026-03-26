Zuschauerträchtiges Verfolgerduell in Glottertal

Patrick Walz und der SV Rot-Weiss Glottertal befinden sich zurzeit auf einem Höhenflug. – Foto: Verein

Der SV Rot-Weiss Glottertal hat in der Bezirksliga eine beachtliche Serie hingelegt und sich auf den zweiten Tabellenrang geschoben. Trainer Patrick Walz hofft, am Sonntag den direkten Tabellennachbarn Freiamt-Ottoschwanden auf Distanz zu halten, und wagt sich an den Bezirksligatipp.

Herr Walz, der SV Rot-Weiss Glottertal hat derzeit einen richtigen Lauf: Seit acht Spielen ist Ihre Mannschaft ungeschlagen und hat sich mit einem 2:0-Auswärtssieg beim Spitzenreiter Prechtal auf den zweiten Tabellenplatz gesetzt. Warum läuft es aktuell so gut?

Patrick Walz: Weil wir eine starke Mannschaft haben. Es ist jedenfalls nicht so, dass wir im Vergleich zu den vorigen Spielen viel verändert hätten. Ich habe ja in dieser Saison erst in Glottertal angefangen, und es hat etwas Zeit gebraucht, bis sich meine Art und Weise, Fußball zu spielen, verankert hat. Mittlerweile hat es sich eingespielt. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass wir von Verletzungen verschont geblieben sind. Weiterlesen: Patrick Walz, SV Rot-Weiss Glottertal: "Geschwindigkeit ist das A und O im Fußball" (BZ-plus)