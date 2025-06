Zuschauerranking Regionalliga: MSV Duisburg hinterlässt große Lücke

271.000 – So viele Tickets gingen in der vergangenen Saison für Heimspiele des MSV Duisburg über die Theke. Ein herausragender, doch nicht rekordverdächtiger Wert, der sich im ligaweiten Vergleich dennoch weit von der Konkurrenz abhebt. Ohne die Zebras stellt sich die Frage: Kann auch in der Saison 2025/26 ein Verein die Menschenmassen derart anlocken?

Es waren nämlich nicht nur die durchschnittlich 17.000 Zuschauer, die die Partien des MSV vor Ort verfolgten. Über den gesamten Saisonverlauf begleiteten die Zebra-Fans ihren Herzensverein auch auf zuvor ungewohnte Auswärtsfahrten, gipfelnd in der Meisterfeier im Borussia-Park. Trotz des gewaltigen Fan-Interesses, war den Duisburgern ein eigener Rekord nicht vergönnt. Diese krallte sich Alemannia Aachen in der Spielzeit zuvor. Sowohl an die durchschnittlich 19.700 Zuschauer Zuschauer, sowie das Rekordspiel mit 31.034 Besuchern kamen die Duisburger nicht ran. Randnotizen der erfolgreichen bewältigten Mission Wiederaufstieg – um Zuschauerzahlen der Regionalliga West werden sich zukünftig andere Sorgen müssen.

Da wäre zum Beispiel Lokalrivale RW Oberhausen, der in der Abschlusstabelle auf einem ordentlichen vierten Platz landete, durchschnittlich dabei sogar die zweitmeisten Tickets bei seinen Heimspielen verkaufte. 3500 Zuschauer fanden sich pro Heimspiel im Stadion am Niederrhein wieder, wobei nur ein Ligaspiel komplett aus der Reihe tanzte: Natürlich das Heimspiel gegen den MSV Duisburg war bei 14.000 Zuschauern mit großem Abstand am beliebtesten, zumindest in dieser Hinsicht könnte man auch in Oberhausen den Duisburger Rivalen vermissen.