Zuschauerhochburgen Weiden & Hof - Rekordspiel in Schalding

Wie fiel der Besuch in den beiden Bayernligen in der abgelaufenen Saison 2025/26 aus? In der Bayernliga Nord kamen insgesamt 97.400 Zuschauer, was einen Schnitt von 358 Besuchern pro Partie bedeutet. Damit kann sich die "Nord-Staffel" über einige Zuschauer mehr freuen als in der Bayernliga Süd. Im Süden kamen ingesamt 92.100 Zuschauer, ein Schnitt von 340 Besuchern pro Partie. Zuschauerhochburg in den beiden Bayernligen ist der Nordosten des Freistaats. Die SpVgg Weiden durfte sich im Schnitt über 810 Fans freuen - Topwert in ganz Bayern! Auch die SpVgg Bayern Hof kann sich in Sachen Zuspruch nicht beschweren, 738 Besucher pilgerten im Schnitt auf die Grüne Au.
1. SpVgg Weiden ø: 810 Zuschauer
2. SpVgg Bayern Hof ø: 738 Zushauer
3. Würzburger FV ø: 565 Zuschauer
4. ASV Cham ø: 504 Zuschauer
5. FSV Stadeln ø: 452 Zuschauer
6. FC Eintracht Bamberg ø: 420 Zuschauer
7. SC Eltersdorf ø: 358 Zuschauer
8. ASV Neumarkt ø: 317 Zuschauer
9. TSV Kornburg ø: 296 Zuschauer
10. SC Großschwarzenlohe ø: 287 Zuschauer
11. DJK Gebenbach ø: 283 Zuschauer
12. TSV Neudrossenfeld ø: 273 Zuschauer
13. FC Coburg ø: 224 Zuschauer
14. SV Fortuna Regensburg ø: 201 Zuschauer
15. ATSV Erlangen ø: 171 Zuschauer
16. SSV Jahn Regensburg II ø: 117 Zuschauer
17. FC Ingolstadt II ø: 72 Zuschauer
1. SV Kirchanschöring ø: 607 Zuschauer
2. SV Schalding-Heining ø: 542 Zuschauer
3. FC Gundelfingen ø: 494 Zuschauer
4. SV Erlbach ø: 473 Zuschauer
5. FC Sturm Hauzenberg ø: 460 Zuschauer
6. TSV Landsberg ø: 439 Zuschauer
7. TSV Nördlingen ø: 427 Zuschauer
8. TSV Kottern ø: 393 Zuschauer
9. FC Sportfreunde Schwaig ø: 387 Zuschauer
10. FC Pipinsried ø: 312 Zuschauer
11. TSV 1860 München II ø: 237 Zuschauer
12. TuS Geretsried ø: 234 Zuschauer
13. FC Ismaning ø: 213 Zuschauer
14. FC Deisenhofen ø: 192 Zuschauer
15. SV Heimstetten ø: 163 Zuschauer
16. Türkgücü München ø: 107 Zuschauer
17. Türkspor Augsburg ø: 100 Zuschauer
Das Rekordspiel
Das meistbesuchte Bayernliga-Spiel der Saison 2025/26 war das niederbayerische Derby zwischen dem SV Schalding-Heining und dem FC Sturm Hauzenberg. Am 1. August 2025 kamen 2.026 Zuschauer an den Reuthinger Weg.