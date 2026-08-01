Zuschauerentwicklung: werden wieder mehr Fans kommen?

Bei diesem Spiel zwischen Niederkorn und Mamer sollen offiziell 514 Zuschauer anwesend gewesen sein – Foto: (privat)

Dass der letzte Spieltag der Saison 2025-2026 in der Nationaldivision mit über 3.000 Zuschauern beim „Finale“ um den Titel zwischen Bissen und Differdingen einen Rekord darstellte, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Zahl an Fans, die Spiele im Oberhaus besuchen, weiter auf schwachem Niveau befindet.

Der höchste Schnitt an einem Spieltag war im August 2025 mit 604 bereits nach der 2.Runde gezählt worden, danach ging es bis auf den niedrigsten Schnitt von 364 am 21.Spieltag zurück, ein Rückgang von rund vierzig Prozent. Insgesamt besuchten knapp 98.000 Zuschauer sämtliche Partien, was einen Saisonschnitt von 407 ausmacht.