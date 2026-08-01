 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Zuschauerentwicklung: werden wieder mehr Fans kommen?

Absturz von 604 Fans im Schnitt am zweiten bis auf 364 am 21.Spieltag

von Paul Krier · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser
Bei diesem Spiel zwischen Niederkorn und Mamer sollen offiziell 514 Zuschauer anwesend gewesen sein
Bei diesem Spiel zwischen Niederkorn und Mamer sollen offiziell 514 Zuschauer anwesend gewesen sein – Foto: (privat)

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Dass der letzte Spieltag der Saison 2025-2026 in der Nationaldivision mit über 3.000 Zuschauern beim „Finale“ um den Titel zwischen Bissen und Differdingen einen Rekord darstellte, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Zahl an Fans, die Spiele im Oberhaus besuchen, weiter auf schwachem Niveau befindet.

Der höchste Schnitt an einem Spieltag war im August 2025 mit 604 bereits nach der 2.Runde gezählt worden, danach ging es bis auf den niedrigsten Schnitt von 364 am 21.Spieltag zurück, ein Rückgang von rund vierzig Prozent. Insgesamt besuchten knapp 98.000 Zuschauer sämtliche Partien, was einen Saisonschnitt von 407 ausmacht.

👉 Die Zuschauerentwicklung 2025-2026

Krösus ist Differdingen, das alleine 10.500 Fans in seinem Stadion begrüßte, Aufsteiger Käerjeng war mit 9.700 und 647 im Schnitt in diesem Ranking auf Platz 2 zu finden. Mancherorts muss aber auch die Frage nach der Richtigkeit der Angaben gestellt werden.

Wenn man manche Bilder wie z.B. unser Titelfoto sieht, drängt sich unweigerlich die Frage nach korrekten Angaben auf. Ob es in der neuen Saison entscheidend besser wird, scheint schwer vorstellbar. Vielleicht wird das Titelrennen ja länger spannend bleiben und sich mehr Teams als nur zwei um die Krone streiten, was ein größeres Interesse wecken könnte.

Statistiken 25/26 im Vergleich zur Witterung, anderen Ligen und Schulzeiten

Der 1.Spieltag

Am Samstag

Heute, 18:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
18:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
19:00live

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
US Hostert
US HostertHostert
16:00live

Morgen, 16:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:00live

Morgen, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
16:00live

Am Dienstag **

Di., 04.08.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
20:00live

Di., 04.08.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
20:00live

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