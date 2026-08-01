Zuschauerentwicklung: werden wieder mehr Fans kommen?

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion
🎖️ Bewerten Sie uns auf Google
📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp
Dass der letzte Spieltag der Saison 2025-2026 in der Nationaldivision mit über 3.000 Zuschauern beim „Finale“ um den Titel zwischen Bissen und Differdingen einen Rekord darstellte, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Zahl an Fans, die Spiele im Oberhaus besuchen, weiter auf schwachem Niveau befindet.
Der höchste Schnitt an einem Spieltag war im August 2025 mit 604 bereits nach der 2.Runde gezählt worden, danach ging es bis auf den niedrigsten Schnitt von 364 am 21.Spieltag zurück, ein Rückgang von rund vierzig Prozent. Insgesamt besuchten knapp 98.000 Zuschauer sämtliche Partien, was einen Saisonschnitt von 407 ausmacht.
👉 Die Zuschauerentwicklung 2025-2026
Krösus ist Differdingen, das alleine 10.500 Fans in seinem Stadion begrüßte, Aufsteiger Käerjeng war mit 9.700 und 647 im Schnitt in diesem Ranking auf Platz 2 zu finden. Mancherorts muss aber auch die Frage nach der Richtigkeit der Angaben gestellt werden.
Wenn man manche Bilder wie z.B. unser Titelfoto sieht, drängt sich unweigerlich die Frage nach korrekten Angaben auf. Ob es in der neuen Saison entscheidend besser wird, scheint schwer vorstellbar. Vielleicht wird das Titelrennen ja länger spannend bleiben und sich mehr Teams als nur zwei um die Krone streiten, was ein größeres Interesse wecken könnte.
Am Samstag
Am Sonntag
Am Dienstag **
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.