Zuschauerausschluss: Kickers behalten sich rechtliche Schritte vor

Kollektivstrafen sind im Fußball höchst umstritten. Genau dieses Instrument wendet aber nun der Bayerische Fußball-Verband (BFV) nach den Vorkommnissen rund um das Regionalligaspiel am vergangenen Freitag in Schweinfurt an und hat eine einstweilige Verfügung erlassen, wonach das kommende Heimspiel der Würzburger Kickers am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth (14 Uhr) ohne Zuschauer stattfinden muss. Auch der überwiegende Großteil der Kickers-Fans, die sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, schauen nun in die Röhre und verpassen das letzte Heimspiel der Saison.