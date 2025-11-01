 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Zuschauer-Vergleich: Welche Landesliga hat die meisten Besucher?

FuPa gibt die Übersicht auf die Zuschauerzahlen in den Landesligen.

Die vier Landesligen in Württemberg sind kurz vor der heißen Phase der Hinrunde. FuPa wirft daher einen Blick auf die Zuschauerzahlen.

Stand: 31. Oktober 2025

Der große Zuschauer-Vergleich in der Landesliga

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Gesamte Zuschauerzahl: 13.300 Zuschauer

Zuschauerschnitt: 151 Zuschauer/Spiel

Bestbesuchte Vereine

306 Zuschauer/Spiel - TSV Crailsheim

250 Zuschauer/Spiel - SKV Rutesheim

199 Zuschauer/Spiel - Spvgg Satteldorf

84 Zuschauer/Spiel - SV Kaisersbach

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Gesamte Zuschauerzahl: 14.600 Zuschauer

Zuschauerschnitt: 165 Zuschauer/Spiel

Bestbesuchte Vereine

323 Zuschauer/Spiel - GSV Maichingen

222 Zuschauer/Spiel - MTV Stuttgart

205 Zuschauer/Spiel - FV Sontheim

108 Zuschauer/Spiel - 1. FC Eislingen

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Gesamte Zuschauerzahl: 17.400 Zuschauer

Zuschauerschnitt: 167 Zuschauer/Spiel

Bestbesuchte Vereine

254 Zuschauer/Spiel - VfB Bösingen

215 Zuschauer/Spiel - SC 04 Tuttlingen

196 Zuschauer/Spiel - SV Nehren

123 Zuschauer/Spiel - BSV Schwenningen

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Gesamte Zuschauerzahl: 23.600 Zuschauer

Zuschauerschnitt: 231 Zuschauer/Spiel

Bestbesuchte Vereine

417 Zuschauer/Spiel - SV Mietingen

354 Zuschauer/Spiel - SC Staig

320 Zuschauer/Spiel - FV Weiler

84 Zuschauer/Spiel - FC Blaubeuren

Aufrufe: 01.11.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor