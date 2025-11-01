Zuschauer-Vergleich: Welche Landesliga hat die meisten Besucher?

Die vier Landesligen in Württemberg sind kurz vor der heißen Phase der Hinrunde. FuPa wirft daher einen Blick auf die Zuschauerzahlen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Stand: 31. Oktober 2025
Gesamte Zuschauerzahl: 13.300 Zuschauer
Zuschauerschnitt: 151 Zuschauer/Spiel
Bestbesuchte Vereine
306 Zuschauer/Spiel - TSV Crailsheim
250 Zuschauer/Spiel - SKV Rutesheim
199 Zuschauer/Spiel - Spvgg Satteldorf
...
84 Zuschauer/Spiel - SV Kaisersbach
---
Gesamte Zuschauerzahl: 14.600 Zuschauer
Zuschauerschnitt: 165 Zuschauer/Spiel
Bestbesuchte Vereine
323 Zuschauer/Spiel - GSV Maichingen
222 Zuschauer/Spiel - MTV Stuttgart
205 Zuschauer/Spiel - FV Sontheim
...
108 Zuschauer/Spiel - 1. FC Eislingen
---
Gesamte Zuschauerzahl: 17.400 Zuschauer
Zuschauerschnitt: 167 Zuschauer/Spiel
Bestbesuchte Vereine
254 Zuschauer/Spiel - VfB Bösingen
215 Zuschauer/Spiel - SC 04 Tuttlingen
196 Zuschauer/Spiel - SV Nehren
...
123 Zuschauer/Spiel - BSV Schwenningen
---
Gesamte Zuschauerzahl: 23.600 Zuschauer
Zuschauerschnitt: 231 Zuschauer/Spiel
Bestbesuchte Vereine
417 Zuschauer/Spiel - SV Mietingen
354 Zuschauer/Spiel - SC Staig
320 Zuschauer/Spiel - FV Weiler
...
84 Zuschauer/Spiel - FC Blaubeuren
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________