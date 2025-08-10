Zuschauer-Rüffel nach dem perfekten Start: "Darf uns nicht passieren"

Ein "sehr gut herausgespielter Treffer" von Neuzugang Davis Boateng, so lobte Rost, hatte die Halberstädter kurz vor der Pause in Führung gebracht (42.). Weitere Großchancen waren in der Folge jedoch Mangelware - womit der Coach leben konnte, was Teilen des Publikums allerdings wohl missfiel. "Dann ist es wichtig, dass du bereit bist, auch mal die Null zu verteidigen", erklärte Rost. "Wenn du den Deckel nicht drauf machst, hältst du das Spiel offen. Dann wird es zu einer Kopfsache."

Rost plädiert für Support statt Kritik von den Rängen

Gerade in der engen Schlussphase, als die Auerbacher am Drücker waren, hätte sich der 36-Jährige mehr Unterstützung - explizit von der Haupttribüne - gewünscht. "Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als hätten wir ein Auswärtsspiel. Das darf uns nicht passieren", bemängelte Rost. Der Trainer der Germanen plädierte für Support statt Kritik von den Rängen für seine Mannschaft: "Ich weiß, dass hier im Stadion einige wahrscheinlich noch in der Vergangenheit leben, als fertige Spieler mit einer großen Qualität hier herumgelaufen sind", sagte er.

Mittlerweile aber würden keine "fertigen Spieler" mehr kommen, gehe es viel mehr um die Entwicklung eigener Talente "die hier ihr Herz haben, die hier über Jahre hinweg für Germania Halberstadt im Nachwuchsbereich gespielt haben und ihnen geben wir jetzt die Chance", betonte Rost. Für diesen Weg der Ausbildung und Entwicklung wünschte sich der Übungsleiter entsprechende Unterstützung von den Tribünen, von allen Teilen der Zuschauer: "Ich möchte, dass wir als Germania Halberstadt gemeinsam wachsen und gemeinsam an etwas glauben. Das ist ein Wunsch, den ich habe." Das Publikum auf der Pressekonferenz quittierte den Appell des Trainers jedenfalls mit lautem Applaus.